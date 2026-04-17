サイコムは4月17日、映像編集向けのクリエイティブPCにおける新製品として、コンパクトなケースを採用した新モデル「Lepton Motion Pro II」を追加して発売した。カスタマイズして注文できるBTOに対応する。

サイコム、映像編集向けクリエイティブPC「Lepton Motion Pro II」にコンパクトな新モデル

ケースにCooler Master製「MasterFrame 400 Mesh」を採用したことで、コンパクトでスタイリッシュな外観と高い静音性、堅牢性、拡張性を実現したという映像編集向けクリエイティブPC。プロセッサはIntelとAMDから好みや用途、予算に応じて選択できるよう両モデルラインナップし、Noctua製クーラーを組み合わせて安定した動作をサポートする。グラフィックスはMSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB SHADOW 2X OC PLUSを標準搭載する。

Intelモデル「Lepton Motion Pro II B860i」主な標準仕様＞

CPUクーラー：Noctua NH-U12S chromax.black (ブラック Ver.)（空冷/CPU ファン／高性能 CPUグリス NT-H1 付属）

マザーボード：ASRock B860M Pro RS WiFi（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth 標準搭載）

メモリ：32GB（16GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）

SSD：Crucial P310 CT2000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）

ビデオカード：GeForce RTX5060Ti 16GB MSI製GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS（HDMI×1/DisplayPort×3）

LAN：有線LANオンボード

ケース：CoolerMaster MasterFrame 400 Mesh Black（ブラック）＋底面ファン（Noctua NF-A20 PWM 20cm ファン）

※ケースはCoolerMaster MasterFrame 400 Mesh Silver（シルバー）も選択できます。

電源：CoolerMaster ELITE Gold 850 FM（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）

OS：Microsoft® Windows 11 Home (64bit) DSP 版

外形寸法：幅261×奥行き471×高さ373mm

＜AMDモデル「Lepton Motion Pro II B850A」主な標準仕様＞