新製品の注目ポイント！ 特徴1： 2048×1280ドット表示の9.7型液晶を搭載

2048×1280ドット表示の9.7型液晶を搭載 特徴2： バッテリーは7600mAhと大容量

バッテリーは7600mAhと大容量 特徴3： 5月31日までは早割価格で3,000円引き

シャオミ・ジャパンは4月28日、2万円台からの低価格9.7型タブレット「REDMI Pad 2 9.7」を発表した。価格を抑えつつ、日常用途に十分な性能とデザインを備えたコスパ重視のエントリーモデル。

価格はオープンで、予想実売価格は4GB/64GBモデルが24,980円、4GB/128GBモデルが31,980円。5月31日までは早割価格として、それぞれ3,000円引き（4GB/64GBモデルは21,980円、4GB/128GBモデルは28,980円）で販売する。

2万円台からの低価格9.7型タブレット「REDMI Pad 2 9.7」

REDMI Pad 2 9.7は、9.7型の2K（2048×1280ドット）液晶ディスプレイを搭載するタブレット。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、動画視聴やゲーム時の画面の滑らかさを高められる。TUV Rheinlandのアイケア認証も取得しており、長時間使用時の目の負担軽減も売りにする。

7600mAhの大容量バッテリーを搭載し、動画視聴などで最大約1.7日はバッテリーで動かせる。本体の外装はアルミニウム合金を用いており、強度と耐久性を備えつつ、スリムに仕上げた。

SoCはSnapdragon 6s 4G Gen 2で、Web閲覧や動画視聴などは不満なく使える。ストレージは64GBもしくは128GBだが、最大2TBまで拡張可能なmicroSDカードスロットも備える。OSはHyperOS 3で、シャオミ製スマートフォンとのデータ転送や共有クリップボードなどの連携で便利に使える。