新製品の注目ポイント！ 特徴1： 工事不要で使えるアウトドア向けのポータブルエアコン

工事不要で使えるアウトドア向けのポータブルエアコン 特徴2： スリムな本体ながらパワフルな涼風

スリムな本体ながらパワフルな涼風 特徴3： 発売記念でAmazonでは20％引きで購入可能

ISSYZONE JAPANは4月27日、コンパクトサイズに仕上げたポータブルエアコン「BougeRV PC35ポータブルエアコン」を発表した。吹き出し口から3m離れた場所でも涼風が届くパワフルな設計で、テントなどでは15分の駆動で室温を30℃から20℃まで下げられる。アウトドアレジャーのみならず、災害への備えとしても売り込む。

希望小売価格は49,980円で、発売記念でAmazonでは20％引きの39,998円で販売する。すでに販売中。

キャンプ用のテントや車中泊用のクルマなどで熱中症のリスクを軽減するための利用を見込んだ、工事不要で使えるポータブルエアコン。冷却性能は3500BTU/1000Wと高く、テントなどの狭い空間ならばわずか15分で室温を30度から20度まで下げられる。風量調節機能も備え、最大にすれば3m離れた場所でも涼しい風を感じられる。本体は低騒音設計としており、睡眠モードにすれば騒音を55dB程度に抑えられる。

本体は細身の仕上げにした。本体にバッテリーは搭載しておらず、別途AC100Vの電源が必要。上部にハンドルを搭載しており、持ち運びやすいよう工夫している。本体サイズは約554×297×275mm、重さは約15.5㎏。