OpenAIの対話型AI「ChatGPT」は、2026年4月時点で世界の週間アクティブユーザー数が9億人を超えています。2022年末の本格ローンチ以降、ChatGPTは私たちの生活の中に着実に浸透しました。春は、新たな環境に身を置く人々が増える季節です。進学や就職、異動、転職といった変化のなかで、「効率よく情報を収集したい」「自分のスキルを高めたい」と考える方も多いのではないでしょうか？

こうした新生活のスタートにおいても、ChatGPTは心強いパートナーになります。今回は、日々の生活に役立つ「ChatGPTの活用術」を、6つのポイントに絞ってご紹介します。

新生活で何に使われている？ ChatGPT活用トレンド最前線

日本国内におけるChatGPTの利用状況を、OpenAI Japanの広報担当者に取材しました。

同社の最新レポートによると、2026年3月時点で就職・転職など「キャリア」に関するアドバイスをChatGPTに求めるプロンプト（質問・指示文）が、前月比で30％以上増加したそうです。「就職活動」に関する利用も20％伸びています。新たな環境での業務に備える社会人や、本格的に就職活動を始める学生が、AIを積極的に活用している実態がうかがえます。

ビジネスや市場調査に関するプロンプトも、2月から3月にかけて15%以上増えたそうです。新しい年度に向けてプロジェクトを企画したり、配属先での情報収集にAIを役立てているユーザーが多いことも分かります。

「健康・ウェルネス」分野の動向にも要注目です。フィットネスや運動に関するプロンプトは約30%、栄養や食事に関するプロンプトは約15%増加しました。新生活のスタートを機に、日ごろの生活習慣を見直そうとするユーザーに対して、ChatGPTがアドバイスを与え、行動変容を後押ししているようです。

自分にぴったりのプランを見つけよう

ChatGPTには、無料・有料のサブスクリプションプランがあります。使い始める前に、まずは自分に合ったプランを選ぶことが大切です。Open AIは現在、一般ユーザー向けとしておもに4つの選択肢を提供しています。

無料版

基本的な対話や情報の検索、画像生成などの機能を手軽に利用できます。最新のフラグシップAIモデル（2026年4月時点ではGPT-5.5系）の一部機能も制限付きで利用可能ですが、混雑時の優先利用や高度な分析機能には制限があります。まずはChatGPTを試してみたい、という人に適しています。

ChatGPT Go（月額1,500円）

「無料版ではもの足りないけれど、上位のPlusほどのフル機能は不要」という人向けのバランス型プランです。無料版よりもフラグシップAIモデルへのアクセス回数が多く設定されているので、日常的にAI検索や文章作成を頻繁に使う人は、Goの方がスムーズな使い勝手を実感できると思います。

ChatGPT Plus（月額3,000円）

最新のAIモデルを最大限のパフォーマンスで利用できるほか、高精度な画像生成、高度なデータ分析、新機能の早期アクセスなどが含まれます。後述する「プロジェクト」機能に情報源として追加できるファイルの数が増えたり、仕事や学習で毎日フル活用したいヘビーユーザーが便利に感じられるポイントが多くあるのも、このPlusのプランの特徴です。

ChatGPT Pro（月額30,000円）

一般ユーザー向けの最上位プランです。GPT-5系の中でもPro専用の上位AIモデルが使えるので、複雑な研究分析やプログラムコードの生成などのタスクを中心に、ChatGPTを徹底活用したい方におすすめです。画像生成やファイルのアップロード件数も無制限。ただ、月額料金も一気に跳ね上がるので、初心者にはおすすめしません。ChatGPTや生成AIサービスを、ある程度使い慣れている人のためのプランです。

すぐに実践できる！ChatGPTの活用術を解説

ここからは仕事や学び、そして日常生活にChatGPTを活用するための活用術を解説します。なお、各機能のメニューの配置や設定方法について、今回はブラウザ版のChatGPTをリファレンスにしています。macOS、Windowsのデスクトップ版と若干異なる場合があることは、あらかじめご了承ください。

【1】パーソナライズ設定を活用する

ChatGPTは、初期状態のまま使うのではなく、自分の好みや属性に合わせてカスタマイズすることで真価を発揮します。

ChatGPTの画面、左側のサイドバーを開くと一番下にユーザーアカウントのアイコンがあります。クリックして開いたメニューリストから「パーソナライズ」を選択します。

パーソナライズを設定すると、ChatGPTに守ってほしいルールを記憶させることができます。例えば「言葉づかい・トーン」を 「プロフェッショナル」にしたり、「温かみ」「熱量」を持たせることなどができます。

「あなたについて」の設定は、ChatGPTにニックネームをどう呼んでもらうかであったり、「詳細」の中に趣味や好みの食べ物をなどを記入しておくと、会話を生成するときに参照してくれる場合があります。

過去の会話を反映させる「メモリ参照」「チャット履歴」をオンにすると、ChatGPTがユーザーが日ごろから関心を持っていることや、検索や分析したいことの意図を理解して、ユーザーの期待により近い答えを返してくれます。

【2】グループチャットでみんなの意見をまとめる

ChatGPTは、1人のユーザーがAIとチャットしながら使うものというイメージが強いかもしれません。でも、実は最大20人まで参加できるグループチャットの機能があります。

例えば、旅行の計画を立てる際、「メンバー4人全員の食べ物の好みと予算を考慮して、京都でおすすめの食事処を3つ提案して」とグループ内で質問すると、ChatGPTが条件を整理して客観的な提案を返してくれます。

無料プランと有料プランのユーザーが混在していても利用できます。家族や友人のほかに「第3者の視点」を持ったAIコンシェルジュとしてChatGPTを招いた方が、バラバラになりがちなグループの見解がより早くひとつにまとまるかもしれません。

画面右上のアイコンからグループチャットを開始します

最大20人まで招待できます

グループチャットに招き入れたい相手にリンクを送ります

【3】 音声チャットで「ひとり英会話練習」の先生になってくれる

新生活を機に英会話を学びたいと考えている人も少なくないと思います。ChatGPTには「音声モード/Voice」という、キーボードタイピングによる文字入力ではなく、自然な発話でAIとチャットを交わせる機能があります。

ユーザーが話しかけると小気味よく反応を返し、設定から「高度な音声」にチェックを入れると自然な言い回しで語りかけてくれます。9種類のプリセット音声から好みに合った聞きやすい声も選べます。

プロンプトを入力するテキストボックスの右側にある「音声を使用する」アイコン（波形のようなシンボル）をタップして機能をオンにすると、以降は音声で会話が行えるようになります。聴き取りの精度は、使用するデバイスに搭載されたマイクの性能にも依存するので、AIとテンポよく会話を交わしたい場合はマイク付きイヤホンなどを併用するとよいでしょう。

ChatGPTの無料プランでも基本的な音声会話は可能ですが、有料プランであればChatGPTの音声モードは1日あたりの利用がほぼ無制限で使えます。音声セッションは自動的に最も高度な音声モデルで開始され、まるで人間と会話を交わしているような感覚でスムーズなコミュニケーションが可能です。ログインしている無料ユーザーも、mini系のモデルよるChatGPTの音声モードが利用できます。

音声チャットモードをオンにしたあとに、テキストプロンプトからでもよいので、外国語力のレベルやシチュエーションを少し正確にChatGPTに伝えておくと、会話の練習がスムーズになります。以下はプロンプトの一例です。

「あなたはやさしくて話しやすい英会話コーチです。私は生まれも育ちも日本のビジネスパーソンなので、英会話は初心者レベルです。シンプルな表現でよいので、なるべく相手に伝わりやすい英語を話せるようになりたいです。私が間違った箇所はその都度訂正してほしいです。また、もっと良い表現方法があれば、レッスンの最後に『きょうのまとめ』として、最大10件までフィードバックしてください。」

英語の会話力を高めることは、筆者にとっても永遠のテーマです。フリーランスライターは比較的時間の融通が効く職業かもしれませんが、それでも仕事の合間に英会話のための時間を確保するのが難しいと感じることも少なくありません。

ChatGPTがあれば、毎日15分だけでも「英語を話す習慣」が身につきそうです。今回の取材で、筆者も初めてChatGPTを英会話の先生として使用してみましたが、とてもスムーズな会話ができてちょっと感動しました。筆者はChatGPT Plusを契約していますが、月額3,000円で大いに元が取れそうです。

【4】「プロジェクト」単位でチャット管理する

特定のテーマごとにチャットを「プロジェクト」として整理しておくことで、ChatGPTはその文脈や蓄積された情報に基づいた回答を生成しやすくなります。

サイドバーのメニューから「プロジェクト」を開いてから、「新規作成」を選択します。作成したプロジェクトに関連する資料やファイルをあらかじめアップロードしておくと、ChatGPTはそれらの内容を踏まえた回答が可能になります。会話が他のテーマと混在しないため、情報の一貫性や精度の向上も期待できます。

この機能は仕事だけでなく、趣味のリサーチや旅行の計画などにも効果的です。用途ごとにプロジェクトを分けて管理することで、日常的なChatGPTの活用においても、さらに質の高い結果が得られます。

【5】家電や家具のコーディネートを相談する

春から新生活を始めた人にとっては、新居にどのような家電や家具が必要か、そろそろビジョンが明確になるころではないでしょうか。スマホで部屋や家具の写真を撮影して、ChatGPTに読み込ませれば、お部屋のコーディネートも相談できるんです。

写真という視覚的な情報をもとに、空間の雰囲気に合った製品を提案してくれるだけでなく、複数のサイトを横断した価格比較まで行える点も大きな利点です。例えば筆者は、そろそろ自宅のテレビを買い替えたいと考えています。ChatGPTにテレビラックの写真を読み込ませてから、「新しいテレビを購入したい。このお気に入りのラックに合う薄型テレビを3製品に絞って提案してほしい」と質問したところ、設置スペースにも無理がなく、価格面でも納得感のある候補を提示してくれました。

【6】好感度がアップしそうなプロフィール画像をつくる

新しい職場や学校に入ると、自己紹介を求められる場面も増えます。筆者も、ChatGPTに自身のセルフポートレートと簡単なプロフィールをまとめたテキストを読み込ませてから、自己紹介用に高感度がアップしそうなイメージを生成してもらいました。

「ユーモラスな雰囲気にしたい」「優しい性格が伝わるようにしたい」といった形で、プロンプトを通じて理想のイメージを伝えると、ChatGPTは実際の人物像を損なうことなく、その意図を反映したビジュアルを、かわいいイラストも描き添えながらわずか数秒で生成してくれました。カジュアルにいろんな使い方が楽しめそうです。

ChatGPTは、私たちがこれまで自力で、時間をかけて行ってきた「情報の整理」「スキルの習得」、そしてクリエイティブワーク全般のプロセスを劇的に変えてくれます。

でも、仕事や学習のタスクをすべてAIに丸投げしてしまうと、たとえ期待通りの成果が生成されても味気なく感じられるものです。ChatGPTをしっかりとパーソナライズして、プロンプトにも工夫を凝らしながら、仕事や学び、そして日常の調べものを一緒に頑張ってくれる「パートナー」として活用すると、同じ目標に向かってAIと共創する楽しさが見つけられると思います。新生活を始めるこの機会に、ぜひChatGPTの可能性を深掘りしてみてください。