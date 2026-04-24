クローゼットの中で意外と収納場所に困るのがベルトやファッション小物。丸めて引き出しに入れるとかさばるし、いざ使いたいとき目当てのアイテムがすぐに見つからないことも。

天然木の温かみがインテリアに馴染む！ サリュのウッドベルトハンガー

この記事では、木の温もりと抜群の収納力を兼ね備えた、インテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」の「ウッドベルトハンガー」をご紹介します。

salut!（サリュ）の「ウッドベルトハンガー」

商品の特徴

1本で最大8本のベルトをスマートに収納

サリュのウッドベルトハンガーは、ベルトなどのアイテムをかけられるフックが８つ付いたハンガーです。前後に4つずつフックがついているため、長すぎずスリムに収まります。丸めて収納するより出し入れも簡単で、クローゼットの限られたスペースを有効活用できます。

天然木を使用した温かみのあるデザインが特徴。スチールとウッドが組み合わさったナチュラルな風合いが魅力で、クローゼットの中に隠してしまうのがもったいないほど。お気に入りのベルトを掛けて、あえて部屋のハンガーラックなどに出しておく「見せる収納」としても優秀です。

筆者はベルトだけでなく、キャップ帽や小さめのバッグを掛けて活用しています。バラバラになりがちなショルダーストラップや、行き場に困る紐類をまとめて掛けておくのにも便利。フックが大きめで安定感があるため、サッと手に取りやすく、忙しい朝のコーディネート選びがスムーズになりました。

フックの形状にご注意

注意点としては、フックがしっかりとした太めの作りになっているため、細いバングルのベルトなど、通し穴が小さいアイテムには使えない場合があります。一般的なベルトやバッグの持ち手であれば問題なく使用できました。耐荷重は約2kgと頼もしく、複数の小物を掛けても安定感があります。夏に使っていた小型ファンをかけておくにも便利です。

これ一つでごちゃつきがちな小物類が、ショップのディスプレイのように整います。収納力はもちろん、デザイン性にもこだわりたい方におすすめのアイテムです。

クローゼットの小物をすっきり収納させたい方は、サリュの「ウッドベルトハンガー」を試してみてはいかがでしょうか。