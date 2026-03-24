入園や入学を控える時期、避けて通れないのが山のような「お便り」の管理です。提出期限のある書類や行事予定など、ついテーブルの上に積みっぱなしにして、必要な時に見つからない……なんてことも。

この記事では、書類を見やすくスマートに整理できる便利アイテム、スリコの「壁掛けファイル／入園入学」をご紹介します。

3COINSの「壁掛けファイル／入園入学」

商品の特徴

インテリアに馴染むアイボリーカラー

スリコの壁掛けファイルは、入園・入学後に増えるお便りやプリント類を、種類ごとに仕分けて収納できるアイテム。7段のクリアポケットがついた縦に長いデザインが特徴で、収納式の持ち手がついており、画鋲やフックを使って壁掛けできます。落ち着いたアイボリーカラーは、リビングや子供部屋に吊るしてもインテリアに馴染みます。

A4クリアファイルがぴったり入る優秀なサイズ感

メインの6ポケットは、A4のクリアファイルがそのまま収まる絶妙なサイズ感。一番下の7段目は少し浅めのポケットになっており、時間割や小さなメモを入れるのに最適です。見出し部分にラベルを貼れば、どこに何があるか一目で分かり、行事予定など家族みんなが共有しやすい収納コーナーが作れます。

裏面についているゴムでまとまる

使わないときや移動させたいときは、コンパクトに折りたためるのも魅力。裏面についているゴムで留めればスリムにまとまるので、リビングで仕分けた書類をそのまま子供部屋へ持ち運ぶ、といった動作もスムーズです。本体サイズが大きめなので、もしもお子さんがファイルごと書類を学校へ持参したいときは、ランドセルとは別の手提げバッグを活用するのがおすすめ。大切な提出物も折らずにまとめて持ち運べます。

コンパクトに折りたたんで持ち運びもOK

実際に使ってみると、ポケットが大きくしなやかで、出し入れのしやすさが気に入りました。あまり重すぎる書類を詰め込みすぎると強度が心配ですが、日常的なプリント整理には十分な実力です。時間割や給食の献立表など、毎日確認したいものを目立つ場所に掲示できるので、忘れ物防止に良さそうですね。

お子さんの書類管理はもちろん、仕事のプロジェクト資料や取扱説明書の整理にも重宝しそうですね。新生活に向けて、デスク周りやリビングをスッキリ整えたい方にぴったりのアイテムです。

書類整理のストレスを減らしたい方は、スリコの「壁掛けファイル／入園入学」を試してみてはいかがでしょうか。