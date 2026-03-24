リラックスできる垢抜けた部屋を目指すなら、観葉植物やフェイクグリーンを取り入れるのが近道です。ただ置くだけでも素敵ですが、鉢や入れ物にもこだわってみると、部屋全体の雰囲気もグッと良くなります。お気に入りのグリーンを引き立てるひと工夫を楽しんでみませんか。

この記事では、置くだけで空間が柔らかく垢抜ける、スリコの姉妹ブランド「salut!（サリュ）」の「柳コップ型バスケット：S」をご紹介します。

salut!（サリュ）の「柳コップ型バスケット：S」

商品の特徴

コップのシルエットが目を引くデザイン

サリュの柳コップ型バスケット：Sは、マグカップを模したような遊び心のある持ち手が特徴のバスケットです。素材に使用されている柳は、一本一本の太さや色味が微妙に異なるため、既製品にはない唯一無二の風合いが魅力。 棚や机に置くだけで、日々の暮らしに寄り添うような優しさを演出してくれます。

フェイクグリーンの鉢カバーとしても優秀

筆者はニトリで購入したフェイクグリーンの鉢カバーとして愛用しています。無機質でシンプルな鉢が柳の編み目に包まれることで、本物の植物かと間違えるほど生き生きとした雰囲気に。バスケットの底面も安定していて、グラつきの心配もありません。3号サイズの鉢がすっぽりと収まるサイズ感は、植物愛好家にとっても使い勝手抜群です。

デスク周りの小物も可愛くひとまとめ

植物だけでなく、身の回りの小物を整理する「居場所」としても活躍します。デスクの上で散らかりがちなペンやハサミ、毎日使うメガネなどをまとめておけば、機能的な収納がそのままオブジェのような佇まいに。取っ手付きなので、お掃除の際も片手でヒョイと持ち上げられるのが地味に便利なポイントです。

置くだけで温かみのある空間が完成

一回り大きなMサイズもあります。Mサイズは、ドライフラワーの束を無造作に投げ入れたり、お気に入りのリネン類をストックしたりするのにもちょうど良い大きさ。サイズ違いで並べることで、空間が統一され心地よいリズムが生まれそうですね。

自然素材ならではの経年変化を楽しみながら、植物や雑貨をより美しく見せてくれる名脇役です。いつもの景色を少しだけ丁寧に整えたい、そんな願いに寄り添ってくれるアイテムですね。

植物や小物を飾るのが大好きな方は、サリュの「柳コップ型バスケット：S」を試してみてはいかがでしょうか。