お出かけ前のヘアセットに欠かせないヘアアイロンですが、使い終わったあとの置き場所に困ることはありませんか。時間のない朝やチェックアウト直前の旅行先では、冷めるまで待つ時間はストレスに。熱いままで安全に片付けを済ませられたら理想的ですよね。

この記事では、使用中の一時置きから持ち運びまでマルチに活躍する便利アイテム、 スリコの「2WAYヘアアイロンカバー」をご紹介します。

3COINSの「2WAYヘアアイロンカバー」

商品名：2WAYヘアアイロンカバー

価格： 550円

サイズ：約縦28.5×横14×厚み0.6cm

カラー：グレー、ベージュ

素材：シリコーンゴム

耐熱温度：230℃

販売ショップ：3COINS

商品の特徴

落ち着いたニュアンスカラー

スリコの2WAYヘアアイロンカバーは、耐熱温度230℃と耐熱性に優れたシリコーン素材のヘアアイロン用カバー。使い終わった直後の熱いヘアアイロンを、そのまま差し込むだけで収納完了です。カラーはグレーとベージュの2色展開で、落ち着いたニュアンスカラー。洗面所に置いても出しっぱなし感が出ない、シンプルながらおしゃれなアイテムです。

使用中の一時置きマットとしても

このアイテムの魅力は「2WAY」仕様であること。袋状になっているので、アイロンを中に差し込めば持ち運び用のカバーになり、そのまま平らに広げて置けば耐熱マットとして使えます。旅行先でちょっとアイロンを置きたいとき、机が焦げないかと心配することなく、どこでも使用できるのは心強いですね。

吊り下げ収納もできるフック穴付き

カバー上部には穴が開いているので、S字フックなどに引っかけて吊るしておくことも可能。収納スペースが限られた洗面所でも、壁面を使ってスマートに保管できます。素材が柔らかいシリコーンゴムなので、旅行バッグに雑にしまっても、周りのものを傷つける心配もありません。

筆者は旅行に必ずヘアアイロンを持っていくので、チェックアウト直前まで使っていたヘアアイロンをサッとしまえるので、大変重宝しています。巻くタイプのヘアアイロンカバーと違って使い方がシンプルで、不器用な方や急いでいるときでも手間取らず、安全でストレスフリーに扱えます。

朝の準備を1分でも短縮したい方や、旅行好きの方は、スリコの「2WAYヘアアイロンカバー」を試してみてはいかがでしょうか。