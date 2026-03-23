重くてかさばるお米の袋、買ってきてそのまま保管している方も多いのではないでしょうか。実は袋のままだと、見た目の生活感だけでなく、虫の侵入や湿気による酸化など、お米の鮮度が落ちる原因にも。

スリムでナチュラルなデザインが魅力！ サリュのライスストッカー

この記事では、「米びつ」に憧れつつも、場所を取るしデザインが…と敬遠していた方にオススメな、3COINSの姉妹ブランド「salut!（サリュ）」の「ライスストッカー：5kg」をご紹介します。

salut!（サリュ）の「ライスストッカー：5kg」

商品の特徴

丸いフォルムとアイボリーの優しい色合い

サリュのライスストッカーは、お米の保存にぴったりなナチュラルデザインの収納ケース。清潔感のあるアイボリーカラーと丸みを帯びたフォルムは、キッチンのカウンターに出しておいてもインテリアに馴染みます。5kgのお米がまるっと収まるサイズ感ながら、奥行きを活かしたスリムな設計で、限られた収納スペースを有効活用できます。

ワンタッチで注げる便利なボタン式

使い方はとてもシンプル。前面のボタンを押すと、下からお米がサラサラと流れ出る仕組みです。ボタンを押している間だけお米が出続けるので、量を調整するのも簡単。上部のフタの裏には害虫を防ぐスパイス（唐辛子など）を設置できるスペースがあり、衛生面への配慮が嬉しいポイント。お手入れも中性洗剤で丸洗いできるので、長く清潔に使い続けられます。

注意点としては、このストッカーは「1プッシュ＝1合」という自動計量タイプではないこと。本体の目盛りや付属のカップはあくまで目安なので、厳密に1合を測りたいときは、普段お使いの計量カップを併用するのが安心です。筆者も最初は戸惑いましたが、ボタン式はお米を取り出す動作自体がスムーズなので、計量の手間を差し引いても使い勝手の良さが勝っています。

ライスカップの目盛りはあくまで目安として活用

生活感が隠せなかったお米袋が、ライスストッカーにお米を移し替えるだけで、キッチンがぐっと垢抜けた印象になります。もっと大容量が欲しい方には10kgタイプも用意されているので、ご家庭の消費量に合わせて選べるのも魅力です。重い米袋を抱えて計量スプーンですくう手間から解放されるだけで、毎日の夕飯作りが驚くほど軽やかになりますよ。

炊飯タイムを少し楽しくしてくれる、サリュの「ライスストッカー：5kg」を試してみてはいかがでしょうか。