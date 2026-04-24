毎日使うコスメやスキンケアアイテム。ついつい出しっぱなしにしたり、ポーチの中で迷子になったりしていませんか。使い勝手はもちろん、見た目もおしゃれに整えられたら、朝のメイク時間ももっと楽しくなるはず。

この記事では、ラタンの風合いがおしゃれで使い勝手も抜群な、スリコの「PPラタントレー付きメイクケース／and us」をご紹介します。

3COINSの「PPラタントレー付きメイクケース／and us」

商品の特徴

スリコのPPラタントレー付きメイクケース／and usは、落ち着いたブラウンカラーがおしゃれな見せる収納ケース。ラタン調の編み込みデザインが北欧風や韓国インテリアのような雰囲気で、置いておくだけで洗練された空間を演出してくれます。合成樹脂素材を使用しているため、本物のラタンと違ってささくれの心配がなく、水濡れにも強いので、汚れてもサッと拭き取れるのが高ポイント。

上段トレーに細かいアイテムを

取り外し可能な上段トレーがついたデザインが特徴。リップなどの細かいアイテムを上段に、ファンデーションやアイシャドウなど大きめのアイテムを下段にしまっておけばスッキリ収納可能。便利な持ち手が付いているので、ドレッサーからリビングのテーブルへ移動してメイクをしたいときも、片手でひょいっと運べます。

上下バラバラでも使える！ 家中どこでもマルチに活躍

上下セットで使うだけでなく、それぞれ別々に小物入れとして活用するのもおすすめ。上段トレーを玄関に置いて鍵やアクセサリー置きに、下のケースをキッチンで調味料入れとして使えます。どこに置いてもインテリアに馴染むので、用途を限定せず、ライフスタイルに合わせてマルチに活躍してくれます。

筆者は上段にはあえて何も入れずに脱衣所に置き、入浴するときメガネやスマホの一時置きにしています。下段には綿棒やコットン、生理用品を入れておくとお風呂上がりに使えて便利です。リビングで使う場合は、上段をリモコンやヘアアクセサリー置き場にして、いたずらされにくい下段に保湿剤や薬をしまっておけば、小さなお子さんがいるご家庭でも安心ですね。

お部屋のアクセントにもなる「見せる収納」を楽しめる、スリコの「PPラタントレー付きメイクケース／and us」を試してみてはいかがでしょうか。