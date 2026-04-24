入園・入学式や授業参観など、学校行事で欠かせないのが携帯スリッパ。これまでは女性向けのデザインやサイズが主流でしたが、最近はパパが学校や説明会へ行く機会も増えていますよね。

この記事では、夫婦でシェアしたり、男性でも履きやすい大きめサイズが嬉しい、スリコの「《2サイズ展開》携帯スリッパ／入園入学」をご紹介します。

3COINSの「《2サイズ展開》携帯スリッパ／入園入学」

商品の特徴

場所を選ばず使いやすいデザイン

スリコの携帯スリッパ／入園入学は、合成皮革を使用したシンプルで場所を選ばず使える携帯スリッパです。落ち着いたブラックカラーなので、スーツやきれいめな服装にもぴったり。約23.5～25.5cm対応のMサイズと、足の大きい方や、男性も履きやすい約25.5～27.5cm対応のLサイズがラインナップしています。

半分に折りたたんでコンパクトに収納可能

このスリッパは、真ん中でくるんと半分に折りたためる仕様。付属の巾着に入れれば、バッグの中でかさばらずに持ち運べます。巾着付きなので、履き替えた後の汚れた靴底を気にせず収納できるのも衛生的です。不使用時もホコリを被らず、きれいに保管しておけます。

実際に筆者が使用してみたところ、脱ぎ履きしやすい形状なので、子どもを抱っこしたままでもスッと履ける点を重宝しています。足のサイズやタイツ・ストッキングの厚みによっては、少しゆとりを感じるかもしれませんが、サッと脱ぎ履きできる手軽さは、移動の多い行事では大きなメリットになります。

550円とリーズナブルな点も嬉しいポイント。MとLの2サイズを夫婦おそろいで用意しておけば、いざ必要になったときにも安心ですね。学校行事だけでなく、飛行機の機内やホテルでのリラックスタイムなど、旅行シーンでも活躍してくれそうです。

新生活シーズンに、使い勝手の良いスリッパを探している方は、スリコの「《2サイズ展開》携帯スリッパ／入園入学」を試してみてはいかがでしょうか。