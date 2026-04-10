カシオ計算機は、「CASIO CLASSIC」シリーズの新製品として、日本の伝統文様を取り入れた「A159WEVJ」2機種と、ウォームトーンの新色を追加した「AQ-240E」3機種を4月に発売する。価格は「A159WEVJ」が各8,800円、「AQ-240E」が各7,700円。

A159WEVJ

A159WEVJ

「A159WEVJ」は、メイドインジャパンをテーマに、日本の伝統的な美しさを日常使いのデザインに落とし込んだモデル。山形カシオで製造された日本製のA159をベースに、フェイスに伝統的な吉祥柄「青海波（せいがいは）」をあしらった。ダイアルは蒸着処理と印刷を組み合わせた上品な仕上げで、光の当たり方で控えめにきらめく。カラーは白銀（A159WEVJ-7JR）と濃藍（A159WEVJ-2JR）の2色展開。

裏蓋にはカタカナで「カシオ」をレイアウトし、日本発のものづくりをさりげなく表現している。特別感のあるスペシャルパッケージ付きで、記念品やギフトにも適した一本としている。

A159WEVJ パッケージ

A159WEVJの主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W33.2×D8.5×H36.8mm

W33.2×D8.5×H36.8mm 質量： 45g

45g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留

メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 電池寿命： 約7年

約7年 バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： ストップウオッチ（1/100秒・60分計・スプリット付き）、時刻アラーム・時報、LEDバックライト（グリーン）、オートカレンダー、12/24時間制表示切替

AQ-240E

「AQ-240E」は、アナログとデジタルを組み合わせたレトロモダンな装いのモデルに、ウォームトーンをテーマとしたカラーバリエーションを追加したシリーズ。角型フェイスに丸みのあるケース形状を組み合わせたデザインで、曲線の美しさが際立つ洗練の佇まいが特徴。

今回ラインアップされたのは、シルバーケース×水色の旭光ダイアル（AQ-240E-2AJF）、シルバーケース×ペールトーンのオレンジのマットダイアル（AQ-240E-4AJF）、シルバーケース×ホワイトのマットダイアル（AQ-240E-7A2JF）の3色で、各7,700円。

AQ-240Eの主な仕様は以下のとおり。