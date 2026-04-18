カシオ計算機は4月17日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の「BABY-G＋PLUS」シリーズ新製品として、パステルカラーを揃えた秒針付き3針アナログモデル「BGA-15K」4モデルを発売した。価格は各12,100円。

BGA-15K キービジュアル

「BGA-15K」は、手首に着けるウオッチとしてだけでなく、専用ホルダーにセンターケースをセットすることでチャームとしても使用できる2WAYスタイルを採用した。

付属のシリコーン製専用ホルダーはつるんとした丸型デザインで、シールによるデコレーションや、裏面のアクリルカバー内への写真挿入など、自分仕様にアレンジを施せる。

アナログデザイン

ウオッチ＆チャームの2WAYスタイル

マットな質感に仕上げたセンターケースとホルダーにはパステルカラーを採用。カジュアルからフェミニンまで幅広いスタイルになじみ、通学などの日常使いから休日のお出かけまで活用できるとしている。

文字盤は時刻が見やすい3針タイプのシンプルなデザインで、煌めき感のある金属製の盤面にパステルカラーをあしらった。曜日表示は日替わりでデザインが変わる仕様となっている。

丸型デザインのストラップ付専用ホルダー

丈夫で水濡れにも強い耐衝撃×10気圧防水

時刻・日付の調整はベゼルを取り外してりゅうずを操作する構造で、普段使いの際はりゅうずをガードして誤操作を防ぐ設計。耐衝撃構造と10気圧防水機能も備え、雨の日やアクティブな場面での使用にも対応する。

ラインナップは「BGA-15K-2A」、「BGA-15K-4A」、「BGA-15K-6A」、「BGA-15K-7A」の4モデル。

主な仕様は以下のとおり（4モデル共通）。