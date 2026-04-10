カシオ計算機は「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、テクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計「EFK-110D」を4月17日に発売する。価格は49,500円。
EFK-110Dは、電気鋳造（電鋳）加工によって繊細な表情を与えたテクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計。ホロー形状の時分針や磨き分けを施した立体的なインデックス、挽き目加工を施したダイアルリングを組み合わせることで、細部に至るまで高い質感を追求した。文字板は3針と日付表示というシンプルな構成とし、テクスチャーダイアルを前面に打ち出すデザインとしている。
ケースは従来モデル「EFK-100」と比較してコンパクトな38mmサイズを採用。シャープな面構成のケースにヘアラインとミラーの磨き分けを施し、エッジの美しい陰影を強調している。無垢のステンレススチールバンドにより、ケースとの一体感も高めた。
ムーブメントには日本製の自動巻きメカニカルムーブメントを搭載した。シースルーデザインの裏蓋を採用し、精密なムーブメントの動きを視覚的に楽しめる。最大巻上時のパワーリザーブは約42時間。ラインアップは「EFK-110D-1A」「EFK-110D-2A」「EFK-110D-7A」の3モデルを用意する。
EFK-110Dの主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）
- ケースサイズ：W38×D11.8×H43mm
- 質量：143g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：メタルバンド（ステンレス無垢バンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：サファイアガラス
- 構造：シースルースクリューバック
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：日付表示、秒針停止、パワーリザーブ約42時間（最大巻上時）、自動巻き（手巻きつき）、21石、21,600振動／時