カシオ計算機は「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、テクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計「EFK-110D」を4月17日に発売する。価格は49,500円。

EFK-110Dは、電気鋳造（電鋳）加工によって繊細な表情を与えたテクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計。ホロー形状の時分針や磨き分けを施した立体的なインデックス、挽き目加工を施したダイアルリングを組み合わせることで、細部に至るまで高い質感を追求した。文字板は3針と日付表示というシンプルな構成とし、テクスチャーダイアルを前面に打ち出すデザインとしている。

繊細に時を刻むテクスチャーダイアル

造形美を研ぎ澄ませたステンレススチールケース

シースルーバックから覗く日本製メカニカルムーブメント

ケースは従来モデル「EFK-100」と比較してコンパクトな38mmサイズを採用。シャープな面構成のケースにヘアラインとミラーの磨き分けを施し、エッジの美しい陰影を強調している。無垢のステンレススチールバンドにより、ケースとの一体感も高めた。

ステンレススチール無垢バンド

サファイアガラス

ムーブメントには日本製の自動巻きメカニカルムーブメントを搭載した。シースルーデザインの裏蓋を採用し、精密なムーブメントの動きを視覚的に楽しめる。最大巻上時のパワーリザーブは約42時間。ラインアップは「EFK-110D-1A」「EFK-110D-2A」「EFK-110D-7A」の3モデルを用意する。

EFK-110Dの主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）