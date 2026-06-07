Shokz Japanが、完全ワイヤレスイヤホンの新製品「OpenDots 2」「OpenDots Air」を発表した。いずれも、装着感がよくファッション性も高いイヤーカフ型イヤホン。アクセサリーにマッチする明るく華やかなカラーバリエーションや、1万円台の低価格モデルも用意することで、これまでShokzがリーチできていなかった若い世代をターゲットにする。

価格は、上位モデルのOpenDots 2が29,880円、エントリーモデルのOpenDots Airが19,880円。若者が多く集まる表参道エリアで、製品を試せるポップアップストアを期間限定で開催する。

OpenDots 2は、Dolby Audio対応やさらなる高音質化を果たした上位モデル。11.8mmのカスタムドライバーを2基備え、音を耳へ効率よく反射させる構造とし、音漏れを低減しつつ低音とボーカルの明瞭さを両立した。片耳6.4gの軽量設計で、ニッケルチタン製のアームとシリコン素材を組み合わせ、装着感も高めた。

マイクは、骨伝導マイクと2つの空気伝導マイクを組み合わせつつ、AIノイズリダクションを働かせることで、騒がしい場所での通話時も聞き取りやすくした。バッテリー再生時間は最大40時間（充電ケース併用）で、Qiによるワイヤレス充電にも対応。IP57の防塵・防水構造、左右自動識別機能も備える。

OpenDots 2は音質を高めたほか、装着感もさらに向上した

イヤホン本体をタップすることで操作できる

OpenDots Airは、初めてイヤーカフ型を使う人を意識した軽量＆低価格モデル。片耳6.3gで、最大36時間再生に対応し、10分の充電で最大2時間使える急速充電にも対応する。AI搭載マイク、IP55の防汗性能、2台同時接続にも対応。

1万円台で購入できるOpenDots Air

イヤホン本体を軽量化している

発売に合わせ、東京・表参道エリアにあるRAND青山で体験型ポップアップストアを開催する。試聴や没入体験、ファッションと組み合わせた撮影ブースなどを設け、製品の世界観を体感できる場にする。購入も可能で、購入者には特典も用意する。開催期間は6月6日～18日まで。

友達と一緒に自撮りできるスペースを用意する

来場者やSNSで投稿した人にプレゼントを用意する