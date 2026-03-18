Beatsは、Nikeとのブランド史上初となるコラボレーションモデル「Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition」を2026年3月20日に発売する。価格は39,800円。

「Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition」

「Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition」は、フィットネス向けの完全ワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」をベースにしたNikeとのコラボレーションモデル。本コラボレーションで、Beatsはブランド史上初めて製品のロゴスペースをパートナーに開放。右側のイヤーバッドにはNikeのスウォッシュロゴ、左側には Beats の"b"ロゴを配置し、両ブランドのアイコンを一つのプロダクトに刻むという歴史的なデザインを実現した。

「Powerbeats Pro 2」は、空間オーディオ、ダイナミックヘッドトラッキングに対応し、ワークアウトのための心拍数モニタリングを搭載している。LED光学センサーが毎秒100回以上のパルスを発して血流を測定し、アスリートはリアルタイムでパフォーマンスデータを確認できる。対応するフィットネスアプリにもリアルタイムで連携が可能となっており、「Nike Run Club」「Slopes」「YaoYao – ジャンプロープ」が心拍数モニタリング機能を利用できる。

また、キャンペーンにはNBAプレイヤーのレブロン・ジェームズを起用。本製品を装着し、ゴルフをするビジュアルが公開されている。