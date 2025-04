Beatsは、ブランド史上初となる充電アクセサリー「Beatsケーブル」を2025年4月17日に販売開始する。USB-CケーブルとUSB-A to USB-Cケーブル、USB-C to Lightningケーブルの3タイプに、1.5mと20cmの2種を用意し、ボルトブラック、サージストーン、ニトロネイビー、ラピッドレッドの4色で展開する。Apple Storeオンラインでの予約受付は、すでに始まっており、価格は、1本2,480円、2本セットが4,580円。

今回発売となる「Beatsケーブル」は、USB-C(USB-C to USB-C)とUSB-A to USB-C、USB-C to Lightningの3種の充電用ケーブル。耐久性を高め、ほつれを防ぐために、絡まりにくい編み込みデザインとなっている。

USB-Cケーブルは、USB-C対応のAppleおよびAndroidデバイスに対応し、充電、同期、オーディオ、CarPlay、データ転送に利用できる。オーディオを聴いたり、ロスレスオーディオをストリーミングしたりしながら、USB-C対応の Beats ヘッドホンやスピーカーを同時に充電することも行える。また、対応するハードウェアと組み合わせて使用することで、最大60Wの充電に対応し、USB 2.0の速度でデータを転送できる。USB-CケーブルとUSB-C電源アダプタとの組み合わせで、コンセントから簡単に高速かつ効率的な充電が行える。

USB-A to USB-Cケーブルは、充電、同期、CarPlay、データ転送に使用できる。対応するiPhoneやiPadで、最大15Wの高速充電や USB 2.0の速度でのデータ転送が可能。

USB-C to Lightningケーブルは、Lightingポートを装備するiOS デバイスに対応。充電、同期、CarPlayが行え、対応するiPhoneとiPadを高速充電できる。

カラーは、ボルトブラック、サージストーン、ニトロネイビー、ラピッドレッドの4色展開で、ラインナップは以下の通り。

USB-Cケーブル(1.5m):ボルトブラック、サージストーン、ナイトロネイビー、ラピッドレッド

USB-A to USB-Cケーブル(1.5m):ボルトブラック、サージストーン、ラピッドレッド

USB-C to Lightningケーブル(1.5m):ボルトブラック、サージストーン、ラピッドレッド

USB-Cケーブル(2本セット/1.5m):ボルトブラック

USB-A to USB-Cケーブル(2本セット/1.5m):ボルトブラック

USB-Cケーブル(20cm):ボルトブラック

USB-A to USB-Cケーブル(20cm):ボルトブラック

USB-C to Lightningケーブル(20cm):ボルトブラック

なお、ラピッドレッドは、Apple Store直営店とApple Storeオンライン、全国のセブン‐イレブンの先行発売で、セブン‐イレブンでのBeatsケーブル(ボルトブラックとラピッドレッド)は、6月以降順次発売を予定。また、1.5mのラピッドレッドUSB-A to USB-Cケーブルおよび、ラピッドレッドUSB-C to Lightningケーブルは、やや遅れて今夏の発売となる。

今回、新カテゴリー製品の発売を記念して、「Pill People」キャラクターがBeatsケーブルの製品 ポイントを紹介するコメディータッチのキャンペーン動画が制作されている。日本語吹替版の声を担当するのは、マルチアーティストのMega Shinnosuke、シンガー/ベーシスト/ソングライターのおかもとえみ、CM ディレ クター/映画監督の岩崎裕介。この動画は、Beats日本公式の各ソーシャルメディアで視聴できる。