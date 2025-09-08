Beatsは、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボレーションによるワイヤレスヘッドホン「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」の販売を開始した。価格は32,800円。

BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボモデル「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」

「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」は、マットな赤をベースに「R」と「J」のディテールをあしらった、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボレーションによるワイヤレスヘッドホン。ルビーレッドのプロダクトカラーと取り外し可能なリボンはアルバム『Ruby』の世界観をイメージし、UltraPlushイヤークッションにはジェニーからインスピレーションを得たシンボルも。Beatsとジェニーは2024年、完全ワイヤレスイヤホン「Beats Solo Buds」のキャンペーンで初めてコラボレーションを実現している。

「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」

販売は、オンラインのApple Storeおよび、以下のApple Store直営店で行われている。

東京：表参道店

ロサンゼルス：The Grove店

ニューヨーク：Fifth Avenue店

上海：Jing'an店

韓国：明洞店

取り外し可能なリボン

特別仕様のケース

また、ジェニーが選曲したApple Music限定プレイリストも公開されている。

ベースとなっている「Beats Solo 4」は、空間オーディオとダイナミックトラッキングに対応したワイヤレスヘッドホン。USB-C端子を装備し、ロスレスオーディオの再生に対応している。