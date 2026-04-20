U-NEXTは、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』などを手がける英国のアニメーションスタジオ、アードマンの5作品365話を配信開始した。あわせて、U-NEXT Kidsオリジナル『うご工作』とのコラボレーションも始まっている。

アードマンは、クレイアニメーションの第一人者として知られるイギリスのスタジオです。4度のアカデミー賞を受賞し、BAFTA賞は17回受賞、ギネス世界記録5件保持など、これまで数々の賞に輝いており、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』など、イギリス特有のウィットに富んだユーモア溢れる作品を届けてきた。キャラクターのかわいさはもちろん、職人の手仕事による温もりと細部へのこだわり、アナログ技法の魅力を守り続ける姿勢もファンに愛され続けている。

U-NEXTでは、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』に加えて、『モーフ』『ちびっこクリーチャーズ』、Snowman Enterprises Limited（Penguin Random Houseグループ企業）による30分スペシャル作品『スノーマン』および『スノーマン／スノーマンとスノードッグ』の計365話を配信する。また、U-NEXT Kidsのオリジナル番組で、子供番組向けの国際コンクール「プリ・ジュネス2026」ファイナルにノミネートされている工作番組『うご工作』の1コーナー「アニカメラ」とのコラボ企画もスタート。画像のQRコードにアクセスすると、日常の景色の中でショーンが生き生きと動き出して……。ショーンの動きを何に見立てるか、スマートフォンの画面録画機能を使ってお楽しみいただきたい。

『ウォレスとグルミット』シリーズ

チーズをこよなく愛する発明家のウォレスと、彼を支える賢い愛犬グルミット。ウォレスが生み出す奇想天外な発明品はいつも大騒動の種になり、グルミットが尻ぬぐいをする羽目に。ユーモア溢れる二人の絶妙なコンビネーションが笑いを生み出す、アードマンの代表作。1989年の誕生以来、アカデミー賞を複数回受賞した世界的人気を誇るクレイアニメーションの傑作シリーズ。

『ひつじのショーン』シリーズ

農場を舞台に、ちょっぴりやんちゃで機転の利くひつじのショーンが巻き起こす笑いと感動のドタバタ劇。セリフ無しでも伝わる豊かな表情と動きで、世界中で愛され続けるクレイアニメーション。農場主のビッツァーや仲間のひつじたち、そして時々登場するちょっとまぬけなエイリアンまで、個性豊かなキャラクターたちがゆかいな毎日を繰り広げる。スピンオフ映画2作品も大ヒットした、アードマンの看板作品。現在スピンオフ映画の3作品目が制作中。

『モーフ』シリーズ

小さな粘土の生き物・モーフが、相棒のチャスとともに繰り広げる短編コメディ。セリフの代わりに愛嬌たっぷりの身振りと表情だけで物語を語り、言葉の壁を越えて楽しめる。1977年にBBCで誕生してから長きにわたって愛され続けるアードマン最初期の名キャラクター。シンプルながら温かみのあるクレイアニメーションの魅力がぎゅっと詰まった、ほっこり笑える作品。

『ちびっこクリーチャーズ』シリーズ

『モーフ』シリーズのスピンオフとして誕生した、色とりどりの小さな生き物たちが主役のプリスクール向けアニメーション。ピンク・ブルー・オレンジ・イエロー・グリーンの5体が、子供部屋を舞台に、好奇心のままに遊びや探検を楽しんだり、友達と力を合わせて思いやりや協力する心を育んでいく。アードマンならではの手仕事で丁寧に作られた、幼児向けのキュートな作品。

『スノーマン』の世界 シリーズ

『スノーマン』の世界 シリーズ

雪の降る冬の朝、少年が作った雪だるまが真夜中に命を持ち、二人は手をつないで夜空へと舞い上がる。セリフ無し、音楽と映像だけで語られる幻想的なひとときに、子供も大人も心を奪われる。レイモンド・ブリッグズの絵本を原作に1982年に制作されたアニメーション映画で、アカデミー賞にもノミネートされBAFTAを受賞した不朽の名作。毎年クリスマスシーズンに英国で放送され、世代を超えて愛され続ける伝説的作品。