ウォルト・ディズニー・ジャパン ホームエンターテイメントは、2026年5月20日にアニメーション作品『スートピア2』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始する。価格はブルーレイ＋DVD セットが5,390円、4K UHD+ブルーレイ セットは7,590円。ブルーレイ+DVD セットにコンプリート・ケースが付属した数量限定版も発売となる。価格はブルーレイ＋DVD セットと同じ5,390円。DVD単体の販売も行われ、こちらの価格は4,070円。また、Amazon Prime VideoやYouTube、Apple TVなどでは、配信版の販売が始まっている。

『ズートピア2』ブルーレイ＋DVD セット コンプリート・ケース付き（数量限定）

ブルーレイ＋DVD セット

4K UHD＋ブルーレイ セット

DVD

『ズートピア2』は、動物たちが共存する楽園を描いた大ヒット作『ズートピア』の続編。アダムとイブが楽園を追放されるきっかけとなった蛇が、本作では追放される立場の者として登場する。物語は植民地主義批判とも言える内容で、制作時のパレスチナ情勢を寓話化して描いたような面がある。一作目は、捕食者と獲物の関係性がテーマだった性格上、哺乳類しか登場させることができなかったが、ズートピアにも爬虫類や半水生の動物だって存在するだろうことを制作者たちは忘れていなかったのである。

監督のジャレド・ブッシュは、「一作目にはどうして爬虫類が登場しないのか？ 作り手にとって都合よく突然爬虫類が現れるというわけにはいきません。テーマ性のあるしっかりしたストーリーポイントが必要になります。私たちはそれを見いだすために数年を費やしました」と語っている。このストーリーの謎は、なぜ蛇がズートピアに現れたのかということ、そしてまた、なぜ100年もの間ずっとこの都市には蛇が一匹もいなかったのかということなのだ。

また、本作はシリーズ第二弾ではあるが、物語は、一作目が終わった時点から始まる。兎のジュディと狐のニックは警察官として新たなパートナーとなるが、いざそうなってみると、個人としてはお互いのことをほとんど知らないこと気付く。潜入捜査の失敗をきっかけに、ボゴ署長に叱責された2人は、ドクター・ファズビーのパートナーセラピーに送られる。これが『ズートピア２』の出だしだ。「一作目が友達になることについて語った映画だとするなら、今回の映画は、その相手の新たな側面を学ぶことについて語った映画です。それは丁度、友達になったばかりの相手とアパートをシェアして共同生活しながら、『ああ、この人は食器の後片付けはしない人なんだ』といったことを知りはじめるのに似ていますね。あの2人も相手についての全く新しい側面を知りはじめているところなのです」」と監督のバイロン・ハワードは語っている。

本作は、独立した1本の作品となっているので、初めて観る人でも楽しめるが、もし、前作『ズートピア』を先にご覧になりたいのであれば、ブルーレイやデジタル配信（購入／レンタル）で視聴できる。

なお、ブルーレイにはボーナスコンテンツとして、以下の映像が収録されている。

●作品の舞台裏

●最高の声優たち

●ニブルズの描き方

●おもしろトリビア

●"ワイルド"な収録現場

●おやつ時間

●ミュージックビデオ"Zoo" by シャキーラ

●未公開シーン

・監督によるイントロダクション

・もうひとつのオープニング

・密輸犯を捕まえろ！

・ゲイリー現る！

・新しい仲間

・砂漠のフェスティバル

・クロウハウザーの手助け

・博物館で大ピンチ

・クロウハウザーの家族

