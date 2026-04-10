任天堂は4月9日、Nintendo Switch用ソフト『リズム天国 ミラクルスターズ』の発売日を2026年7月2日に決定したと発表した。希望小売価格はパッケージ版・ダウンロード版ともに6,500円。

Nintendo Switch『リズム天国 ミラクルスターズ』

本作は、音楽のリズムに合わせてタイミングよくボタンを押すというシンプルな操作で楽しめる「リズム天国」シリーズの完全新作。2006年のゲームボーイアドバンス版を皮切りに、アーケード、ニンテンドーDS、Wii、ニンテンドー3DSと展開してきた人気シリーズで、今作はニンテンドー3DS向け『リズム天国 ザ・ベスト+』（2015年）以来、11年ぶりのシリーズ新作となる。つんく♂さんプロデュースの楽曲も収録予定だ。

プレイ画面

プレイ画面

プレイ画面

遊び方は音楽を聴きながらリズムを感じ、タイミングよくボタンを押すだけ。ジャンプ、たたく、料理するといった多彩なアクションをリズムに乗ってこなすミニゲームを多数収録する。複雑な操作は不要で、リズムゲームに不慣れなプレイヤーでも楽しめる設計となっている。

収録されるリズムゲームのひとつ「下ごしらえ」のゲームプレイ映像も公開された。

発売に合わせ、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアでは予約受付を開始。全国のゲーム取扱店やオンラインショップでも順次予約を受け付ける予定だ。なお、CEROレーティングはA（全年齢対象）。

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