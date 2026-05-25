ソニー銀行は5月25日、Sony Bank WALLETのさらなる利用拡大を目的とした現金キャッシュバックキャンペーンを実施すると発表した。期間中に国内Visa加盟店でSony Bank WALLETを使ってPS5関連製品を購入し、所定の応募手続きを行った利用者に、現金8,000円をキャッシュバックする。対象期間は6月1日～9月30日。

Sony Bank WALLET×PlayStation5をおトクに買おう！8,000円キャッシュバックキャンペーン

キャッシュバックを受けるには、3つの条件をすべて満たす必要がある。まず、対象期間中に国内Visa加盟店でSony Bank WALLETを使って対象製品を購入すること。次に、期間中にキャンペーンページの「応募する」からログインして応募すること。そして、期間中にキャンペーンページの「アップロードする」から購入証明書をアップロードすることだ。 対象製品は以下の通り。

PlayStation5（CFI-2000A01）

PlayStation5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）

PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用（CFI-2200B01）

PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック（CFIJ-10032）

PlayStation5 Pro（CFI-7100B01）

キャッシュバック対象となるSony Bank WALLETの券種は「スタンダード」「PEANUTS」「ポストペット」「PlayStationデザイン」の全4種類となっている。なお、キャンペーンの詳細および注意事項は、2026年6月1日公開予定のキャンペーンページに掲載されるとのこと。