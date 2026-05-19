ポケットペアは5月19日、2026年5月22日〜24日に京都市勧業館みやこめっせで開催されるインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に、初のプラチナスポンサーとして出展することを発表した。昨年のゴールドスポンサーからさらにランクアップし、6タイトルの試遊や体験型キャンペーンを用意する過去最大規模の出展となる。

ポケットペアのBitSummit PUNCH出展ビジュアル

ブースへの来場者には、先着で「エレパンダ」「ツッパニャン」「オコチョ」をデザインした限定オリジナルショッパーをプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）。また、ブース内には「ツッパニャン」「ンダコアラ」「オコチョ」の3体の着ぐるみが登場し、写真・動画撮影やSNS投稿も歓迎する。主力タイトル『Palworld / パルワールド』は今回特別に2人マルチプレイでの体験が可能となっている。

いずれかの出展タイトルを試遊するとオリジナルステッカーがもらえるほか、試遊・SNS投稿・パンフレットの間違い探し正解のいずれかを達成するとガチャチケットを1枚獲得できる「パルワールド・スペシャルガチャ」を実施。「パルワールドぬいぐるみ」「パルワールド オフィシャルカードゲーム プロトタイプデッキ」「特製マウスパッド」などが景品として用意されている（各日先着順、なくなり次第終了）。

試遊コーナーには、ポケットペアおよびポケットペア パブリッシングが手掛ける計6タイトルが集結。海賊時代のオープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』はオフラインイベントへの初出展となり、会場初の試遊が楽しめる。

このほか、のどかな田舎町での配達を題材とした不穏な雰囲気のアドベンチャー『Truckful / トラックフル』、レトロ調のユニークなフィッシング体験が味わえる『Normal Fishing / ノーマルフィッシング』、最大4人マルチ対応のメトロイドヴァニア×ローグライト『Never Grave: The Witch and The Curse』、視点を操作して謎を解くパズルアクションRPG『カセットボーイ』もプレイアブル出展される。

『Never Grave: The Witch and The Curse』最大4人マルチ対応のメトロイドヴァニア

ポケットペア ロゴ

BitSummit PUNCHのビジネスDAYは5月22日（金）10:00〜17:00、一般DAYは5月23日（土）・24日（日）各10:00〜17:00。

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