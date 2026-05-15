東映アニメーションは5月15日、2014年公開の劇場アニメ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の後日譚となる完全新作ビジュアルノベル『楽園追放 -The Stellar Angel-』を、2026年冬にNintendo SwitchおよびSteamで発売すると発表した。

『楽園追放 -The Stellar Angel-』キービジュアル

本作は、虚淵玄（ニトロプラス）×水島精二による劇場アニメの後日譚を描く作品。「アンジェラとディンゴ、二人の物語が再び動き出す」というテキストが公開されており、同作のメインキャラが再び登場することが予想される。壮大なSFビジョンをテキストと演出で紡ぐ、本格ビジュアルノベルが展開される。

Nintendo SwitchとSteamの2プラットフォームで展開し、日本語に加えて英語にも対応。リリース初日からグローバル同時配信を目指す。ストーリーや登場キャラクター、スタッフなど詳細情報は、公式ティザーサイトおよび公式SNSを通じて順次公開予定だという。

なお、同作の劇場版続編『楽園追放 心のレゾナンス』も2026年11月13日に公開予定。水島精二監督、脚本・虚淵玄、キャラクターデザイン・齋藤将嗣、音楽・NARASAKIといったメインスタッフ陣が再集結し、新たなストーリーを構築する。

©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ

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