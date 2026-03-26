任天堂は3月26日、目覚まし時計「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo（アラーモ）」に、『スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク』のアラームを追加した。

追加されたアラームは、インターネット接続とニンテンドーアカウント（作成無料）があれば無料でダウンロードできる。

ニンテンドーサウンドクロック Alarmoに『スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク』のアラームが登場

今回追加されたのは、3月26日発売のSwitch 2専用ソフト『スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク』のアラーム。全7曲で、「フラワー王国へようこそ はじまりの花畑」、「歌って踊ってパックンマーチ」、「逃げて隠れて！カメーン鬼ごっこ」などの楽曲がラインアップされている。

ニンテンドーサウンドクロック Alarmo

「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」は、2024年10月9日に発売された任天堂の目覚まし時計で、価格は12,980円。発売当初はマイニンテンドーストアでNintendo Switch Online加入者限定で販売していたが、2025年5月22日より未加入者も購入可能となり、全国のゲーム取扱店などでも販売されている。

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