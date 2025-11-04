カシオ計算機は11月8日より、本格アウトドアウオッチ“PRO TREK”の発売30周年記念モデルとして、「PRW-61ANS-3JR」「PRG-340ANS-3JR」を発売する。価格は「PRW-61ANS」が69,300円、「PRG-340ANS」が38,500円。

ブランドコンセプト「One with Nature」をデザインで表現

今回のモデルは、ブランドコンセプト「One with Nature」を象徴する森の木漏れ日をテーマにデザインされ、自然を表現するグリーンと光を表すゴールドを基調としている。

メタル遊環にはゴールドIP加工を施し、バンドには歴代モデル名を刻印、ケースバックには30周年ロゴをあしらうなど、記念モデルにふさわしい特別仕様に仕上げた。

また、ケースやバンドには環境負荷低減に貢献するバイオマスプラスチックを採用し、地球環境にも配慮したモデルとなっている。

両モデル共通で、方位、気圧/高度、温度を計測するトリプルセンサーや、わずかな光でも発電して駆動するタフソーラーシステムを搭載する。

PRW-61ANS-3JR

  • PRW-61ANS-3JR

「PRW-61ANS-3JR」は、アナログ・デジタルコンビネーションモデル。PRO TREKとして初めてグリーン蒸着のダイアルを採用。世界6局の標準電波を受信するマルチバンド6で、正確な時刻を表示する。

主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W47.4×D14.7×H51mm
  • 質量：57g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂（バイオマス）／ステンレススチール
  • バンド：ソフトウレタンバンド（バイオマス樹脂
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐低温仕様（－10℃）
  • 外装：ねじロック式リューズ、ゴールドIP（ベゼル部）
  • 使用電源：タフソーラー（機能使用：約6カ月、パワーセービング：約25カ月）
  • バンド装着可能サイズ：145～215mm
  • その他機能：マルチバンド6（標準電波受信機能）、トリプルセンサー（方位／気圧・高度／温度）、ネオブライト、ワールドタイム（29都市＋UTC）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF、針位置自動補正、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、針退避

PRG-340ANS-3JR

  • PRG-340ANS-3JR

「PRG-340ANS-3JR」は、デュプレックスLCDを採用したデジタルモデル。二層構造の液晶により方位をグラフィカルに示すとともに、時刻や計測値を大きく見やすく表示する。液晶の薄型化により、デュプレックスLCDでありながらスリムなケースデザインを実現した。

主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W51.7×D15.1×H54.7mm
  • 質量：62g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
  • バンド：ソフトウレタンバンド（バイオマス樹脂）
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐低温仕様（－10℃）、方位ベゼル
  • 電池寿命：タフソーラー（機能使用：約7カ月、パワーセービング：約27カ月）
  • バンド装着可能サイズ：145～215mm
  • その他機能：トリプルセンサー（方位／気圧‧高度／温度）、ワールドタイム（48都市＋UTC）、日の出‧日の入時刻表示、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、デュプレックスLCディスプレイ