カシオ計算機は2月2日、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、里山の保全活動に取り組む日本自然保護協会、および同協会の大使を務める「かえるのピクルス」とのトリプルコラボレーションモデル「PRJ-B001NJ」を発表した。3月13日に発売する。価格は36,300円。

自然との共生や環境保全への想いへの共感からコラボが実現

「PRJ-B001NJ」は、葉っぱを手にした「アース＆ピクルスビーンドール」をモチーフに、里山の豊かな自然を守りたいという想いと安全なアウトドアライフへの想いをデザインに落とし込んだモデル。

深みのあるダークグリーンをベースに、裏蓋、12時位置のインデックス、ボタン、小針には、明るくフレッシュなグリーンカラーを配色。9時位置のインダイアルには、葉っぱをモチーフにした針を採用し、さりげないグリーンの差し色が軽やかなアクセントを添えている。

自然への愛と保護を体現したあざやかなピクルスカラー

安全祈願の意味を込めて蓄光練り込み樹脂インデックスを採用し、暗所でも高い視認性を確保した。また、遊環には日本自然保護協会のロゴをレイアウトし、裏蓋には「かえるのピクルス」のオリジナルデザインを刻印した。

製品には「かえるのピクルス」のオリジナルデザイン缶バッジを同梱したスペシャルパッケージを用意し、トリプルコラボレーションならではの特別感を演出している。

グリーンの葉っぱをイメージしたインダイアル

機能面では、Bluetoothによるモバイルリンク機能を搭載し、専用アプリ「CASIO WATCHES」と接続することで自動での時刻修正が行える。さらに時計のボタン操作で、日時と位置をアプリの地図上に記録し、行動ログとして管理することが可能。太陽や蛍光灯の光で駆動するタフソーラーや文字板と暗所での視認性を確保するダブルLEDライトを搭載した。

安全性に配慮しながら里山保全への想いを込めたデザイン

日本自然保護協会は1951年に設立された日本で最も歴史ある自然保護NGO。「自然のちからで、明日をひらく」をスローガンに、生物多様性の保全や人と自然が共生する社会の実現に取り組んでいる。2023年5月には、ナカジマコーポレーション発のキャラクター「かえるのピクルス」を大使に任命した。

今回、自然に寄り添い、自然を楽しむ「PRO TREK」が、日本自然保護協会が掲げる自然との共生や環境保全への想いに共感し、コラボレーションが実現したとのことだ。

ストーリーアート

主な仕様は以下のとおり。