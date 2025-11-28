2025年11月発売のカシオ腕時計から、PRO TREK／BABY-G／CASIO CLASSICの新製品を実機写真とともに紹介する。今回は、PRO TREKの30周年記念モデルのほか、個性があふれるBABY-G、そして、昔懐かしいデジタルモデルのバンドバリエーションが揃ったCASIO CLASSICなどをまとめてお届けしよう。

PRO TREK 30周年記念モデル Climber Line「PRW-61ANS-3JR」「PRG-340ANS-3JR」

PRO TREKの30周年を記念した特別モデルとして、Climber Line（クライマーライン）に「PRW-61ANS-3JR」（69,300円）と「PRG-340ANS-3JR」（38,500円）が登場。

PRO TREK 30周年を記念したスペシャルカラー

PRO TREKのブランドコンセプト“One with Nature”（自然と一体）を象徴する森の木漏れ日をテーマに、自然を表現するグリーンと光を表す30周年記念ゴールドを基調としたデザインでまとめられている。

「PRW-61ANS-3JR」はゴールドIPを施したメタル遊環、「PRG-340ANS-3JR」はゴールドをイメージしたスポットカラーを用いて特別感を演出。また、二層の液晶で方位表示の視認性を高めたデュプレックスLCDを搭載する。

両モデルとも、ケースとソフトウレタンバンドにバイオマスプラスチックを使用。ケースバックには30周年ロゴが刻印され、バンドには歴代モデル名が刻まれるなど、特別感あふれるディテールが魅力だ。

機能面では、方位／気圧／高度・温度を正確に計測するトリプルセンサーを搭載。電池交換が不要で廃電池を出さず、環境にやさしいタフソーラー（ソーラー発電システム）を搭載。さらに「PRW-61ANS-3JR」は、正確な時間を維持するマルチバンド6対応電波時計を装備している。両モデルともに10気圧防水。

BABY-G＋PLUS「BGD-10」シリーズにホルダー付きの新色

好みに合わせて使い方が楽しめる「BABY-G＋PLUS」シリーズから、ポップカラーのモデルが登場。ピンク（BGD-10KH-4JR）、イエロー（BGD-10KH-9JR）、ブルー（BGD-10KH-2BJR）、ブラック（BGD-10KH-2CJR）をラインナップする。

もうひとつ、ハート型の時計ホルダーが付属。時計を手首に着けるだけでなく、専用ホルダーにセンターケースをセットすれば、ユニークなチャームになる。

時計本体・ホルダーともにマット調のフレッシュなパステルカラーのキュートなデザイン。シリコーン製の時計ホルダーは、シールやデコレーションでアレンジも可能。また、ライトを点灯すると液晶にハートが浮かび上がり、フェイスを楽しく演出する。

耐衝撃構造や10気圧防水など、機能や性能は、既発売の「BGD-10」シリーズと同じ。価格は各色とも9,900円。

※デコレーションは自己責任。また、ストラップ付専用ホルダーの保管は、直射日光の当たる場所や高温多湿となる場所は避ける必要がある。金属製ストラップを装着すると、ストラップホールが破損する場合があるとのこと。

フラワーダイアルのBABY-G「BGA-290FL」

フェイスに花柄をあしらったアナ・デジコンビモデル「BGA-290FL」が登場。

ベースモデルは、ラウンドケースに視認性の良いワイドフェイスを組み合わせた「BGA-290」。ホワイトの「BGA-290FL-7AJF」、ベージュの「BGA-290FL-4AJF」、ブルーの「BGA-290FL-2AJF」をラインナップする。

ダイアルには上品な花柄をデザイン。9時位置のクリスタルインデックスが花の中心に配置され、エレガントな印象を与える。また、蒸着処理のベゼルリングは、メタリックな質感で、華やかなフェイスを美しくまとめている。

機能や性能は、ベースモデルと同じ。着けたまま水泳もできる10気圧防水をはじめ、デジタル窓の上に針があるとき、針を一瞬逃がして液晶窓を確認できる針退避機能やダブルLEDライトなど、便利な機能を搭載している。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。

価格は、各17,050円。

PREMIUMシリーズ「A1000A-7JF」「A1000G-9JF」

CASIO CLASSICのPREMIUMシリーズから、1970年代を彷彿とさせる、レトロデザインのデジタルモデルが登場。シルバーの「A1000A-7JF」（15,400円）と、ゴールドの「A1000G-9JF」（20,900円）をラインナップする。

ヘアライン仕上げを多く採用したシャープなデザインで日常のスタイルに合わせやすく、多列デザインのステンレススチールバンドは、シンプルかつエレガント。

また、高輝度なLEDバックライトやストップウオッチ、アラーム等、実用的なな機能も備える。防水性能は日常生活防水。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。

立体的なメッシュバンドがキャッチーなCASIO CLASSIC「A158WEM」「AQ-230EM」

「A158WEM」「AQ-230EM」は、使い勝手の良さで根強い人気を誇るデジタルウオッチ「A158」と、デジ・アナのデュアルタイム「AQ-230」を、クラシカルなメッシュバンド仕様に仕立てたモデル。

ラインナップは2種×2色。デジタルの「A158WEM」には、見切りがブルーグリーンの「A158WEM-3JF」とホワイトの「A158WEM-7JF」（各7,700円）を用意。アナ・デジコンビの「AQ-230EM」からは、ダイアルがネイビーの「AQ-230EM-2AJF」と、シルバーの「AQ-230EM-7AJF」（各8,800円）がリリースされる。

バンドはステンレススチール製。メッシュバンドをベースに縦方向にプレスを入れ、立体感のあるデザインを実現した。腕元に洗練された印象を与え、軽快な装着感を提供、シンプルでありながら、編み込まれた金属の美しさが時計のスタイルに存在感を添えている。

「A158WEM」「AQ-230EM」ともに電池駆動で電池寿命は約3年。防水性能は日常生活防水。