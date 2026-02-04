カシオ計算機は2月2日、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、ファッションブランド「White Mountaineering」とのコラボレーションモデル第2弾となる「PRW-B1000WM」を発表した。2月20日に発売する。価格は140,800円。

White Mountaineeringを象徴するマットブラック

「PRW-B1000WM」は、White Mountaineeringを象徴するマットブラックを基調に、実用性重視のデザインを採用したモデル。マットブラックのダイアル、ケース、バンドに、白い蓄光インデックスと白い時分針、赤い秒針を組み合わせることで明確なコントラストを生み出し、高い視認性と機能美を追求したという。

ブランドを象徴するトライアングルパターンがダイアルからベゼルまで拡張されており、半透明印刷を施すことで、角度によって表情が変化する仕上がりとした。風防には反射防止コーティングを施したサファイアガラスを使用し、グローブ着用時でも操作しやすい大型ボタンを装備した。

バンドには、新型デザインのH駒チタンバンドを採用。軽量なチタン素材により、長時間の着用でも疲労を軽減し、アウトドアシーンから日常使いまで快適な装着感を提供するとしている。

機能面では、PRO TREKシリーズで唯一、電波ソーラーとBluetoothを搭載。世界6局の標準電波受信とBluetoothの2wayによる自動時刻補正に対応することで、正確な時刻をキープする。加えて、トリプルセンサーによる方位／気圧・高度／温度の計測機能をはじめ、高輝度なフルオートダブルLEDライト、ロケーションインジケーターによる目的地方角の確認、タイム&プレイス機能による行動記録などを備え、本格的なアウトドア活動をサポートする。

タフソーラーシステムを搭載しているため、太陽光はもちろん、蛍光灯などの弱い光でも発電が可能。計測機能や電波受信、LEDライトといった高負荷機能を長時間使用しても電池切れの心配がないとされる。

ケースの主な樹脂パーツには、キャンプでの火の使用を想定した難燃グレードのバイオマスプラスチックを採用し、安全性と環境配慮を両立させている。

White Mountaineeringは「服を着るフィールドはすべてアウトドア」をコンセプトに掲げる日本発のファッションブランドで、2006年秋冬コレクションより誕生。デザイナーの相澤陽介氏によって、都市でもアウトドアでも場所を問わず着られる衣類を展開している。

