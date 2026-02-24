お出かけ先で急に荷物が増えたとき、サッと取り出せる予備の袋があると助かりますよね。いかにもなポリ袋を持ち歩くのは少し味気ないけど、お気に入りのエコバッグは汚したくないシーンも。

この記事では、デザイン性と使い捨てできる手軽さを両立した便利アイテム、スリコの「ひも付きロールポリ袋：M」をご紹介します。

3COINSの「ひも付きロールポリ袋：M」

商品の特徴

アパレルショップのショッパーのような洗練されたデザイン

スリコのひも付きロールポリ袋：Mは、デザインの力で“消耗品”を“愛用品”へと進化させるというコンセプトで登場したポリ袋です。落ち着いたベージュのポリ袋に、パープルの抽象的なグラフィックアートとロゴをあしらったスタイリッシュなデザインがプリントされています。ポリ袋ならではの「使い捨てできる気楽さ」がありながら、エコバッグのように堂々と持ち歩けるおしゃれさが魅力です。

ひも付きだからスマートに持ち運べる

袋の口部分にひもが通っており、キュッと絞るだけで中身をしっかりホールド。結ぶ手間がいらないだけでなく、絞ったひもがそのまま持ち手になるので、サブバッグとしての完成度が高いです。ポリ袋自体は薄手でコンパクトですが、広げると十分な容量があり、頼もしさを感じます。

汚れを気にせずガシガシ使える

濡れた衣類や泥のついた靴など、お気に入りのエコバッグには入れるのをためらうシーンでも、使い捨てできるこの袋なら気兼ねなくガシガシ使えます。お子さんのバッグに入れておけば、図工で作った作品を急に持ち帰ることになっても、これなら「いかにもゴミ袋」感がなくスマートに持ち帰れますね。

折りたたんでちょっとした隙間に忍ばせて持ち歩ける

シリーズ展開も豊富で、今回ご紹介したMサイズのほか、Sサイズ（50枚入り）やLサイズ（25枚入り）も用意されています。それぞれデザインが異なるため、用途に合わせて選ぶ楽しみも。ポリ袋なのでちょっとした隙間に忍び込ませて、持ち歩けるのもありがたいですね。

日常の何気ないシーンで使う袋が少しおしゃれになるだけで、不思議と気分も上がるもの。非食品用なので食品には使えませんが、マルチに使えるサブバッグとして、これほど心強い味方はありません。

使い捨てできる気軽さと、お出かけが楽しくなるデザインを両立した、スリコの「ひも付きロールポリ袋：M」を試してみてはいかがでしょうか。