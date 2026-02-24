「丁寧な暮らし」のアイコンとして人気のシェーカーボックス。憧れるけれど、本物は少しお値段が張って手が出にくい……そんな方に朗報です。スリコの姉妹ブランド「salut!（サリュ）」で、置くだけで部屋の雰囲気が格上げされる理想の収納ボックスが登場しました。

アンティークな佇まいが魅力！ サリュのウッドラウンドボックス

この記事では、アンティークな佇まいが魅力のアイテム、サリュの「ウッドラウンドボックス」と「ウッドラウンドボックスミニ」をご紹介します。

salut!（サリュ）の「ウッドラウンドボックス」

※「ウッドラウンドボックスミニ」は1,540円、約直径17×高さ10cm。

商品の特徴

木を曲げて作られた正円形の温かみのあるフォルム

サリュのウッドラウンドボックスは、木を曲げて作られた温かみとハンドメイド感のあふれる収納ボックス。19世紀にアメリカのシェーカー教徒が生み出した、シンプルで機能的な楕円形の木箱「シェーカーボックス」を彷彿とさせるデザインです。まん丸な正円フォルムに仕上げられているのがサリュ流。本物は数万円することもありますが、サリュなら2,000円以下で気軽にその雰囲気を楽しめます。

落ち着いたブラウンのカラーと木の温もりが、どんなインテリアにもしっくり馴染みます。フタを閉めれば中身を隠せるので、生活感が出やすい小物を入れて置くのに便利。棚の上やテーブルに置けば、まるでインテリア雑誌の写真のように。丁寧な暮らしを象徴する、上品な佇まいが魅力ですね。

サイズは2種類。通常サイズは裁縫セットや薬箱として、ミニサイズはマスキングテープなどのステーショナリー、コンタクトレンズの予備入れなどに使えます。筆者は懐中電灯などのちょっとした防災アイテムを入れました。用途に合わせて使い分けるのはもちろん、2つを重ね置きして飾るとより一層おしゃれな雰囲気が高まります。

高見えする収納アイテムを取り入れるだけで、お部屋の「垢抜け度」は劇的に変わります。散らかりがちな小物が一気に片付き、視界に入るたびに気分が上がりますね。本物のシェーカーボックスに憧れていた方はもちろん、木製雑貨が好きな方にはたまらないアイテムです。

お部屋をワンランク上の空間にしたい方は、サリュの「ウッドラウンドボックス」シリーズを試してみてはいかがでしょうか。