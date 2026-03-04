ラネットは3月1日、ビックカメラグループの格安SIM「BIC SIM powered by IIJ」（以下、BIC SIM）において、Web申し込み限定で「音声eSIM」「データeSIM」の初期費用を1,650円割引する「eSIM初期費用半額キャンペーン」を開始した。期間は10月31日まで。

eSIM限定 初期費用半額キャンペーン

容量アップや通話定額オプションのキャンペーンも開催中

「eSIM初期費用半額キャンペーン」は、BIC SIM公式サイトからギガプランの「音声eSIM」「データeSIM」の新規申し込みを行い、回線を利用開始した場合に適用される。適用は1人（1mioID）あたり、音声eSIM／データeSIMのそれぞれにつき1回線まで。なお、契約時には別途SIMプロファイル発行手数料（音声eSIM タイプD：433.4円、音声eSIM タイプA／データeSIM：220円）が必要となる。詳細はキャンペーン特設ページで確認できる。

なおBIC SIMではこのほかに、「容量アップ！割引アップ！キャンペーン」（終了日未定）および「ハッピープライスキャンペーン」（3月31日まで）を実施中。両キャンペーン併用により、音声SIMまたは音声eSIMの新規申し込みで、月額料金割引（5ギガ：月額500円、15ギガ：月額700円など、最大6カ月間）、データ容量増量（15ギガ以上のプランで10GB増量、最大6カ月間）、通話定額オプション割引（通話定額10分+：最大6カ月間無料など）が適用される。

さらに、店頭申し込み限定で、MNP乗り換え時に最大13,000ポイントのビックポイントを還元するキャンペーンも実施している。