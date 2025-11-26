インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月21日より、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、MNP転入と同時に対象スマートフォンを購入する際に割引価格が適用される「スマホ大特価セール」を実施している。期間は2026年2月2日まで。

同セールでは、キャンペーン期間中にIIJmioギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」へMNP転入し、対象端末を同時に申し込むことで、1契約者（mioID）につき1台まで端末を「のりかえ価格」で購入できる。

対象端末および特別価格の一例として、「OPPO A79 5G」が一括払い時4,980円（分割払い時は月額209円×24回）、「nubia Flip 5G」が一括払い時19,800円（分割払い時は月額826円×24回）、「Titan Slim」が一括払い時24,800円（分割払い時は月額1,035円×24回）、「Redmi Note 13 Pro+ 5G」が一括払い時29,800円（分割払い時は月額1,243円×24回）などがラインアップされている。このほかの対象端末と適用されるのりかえ価格は下表のとおり。端末と適用されるのりかえ価格は下表のとおり。

なお、量販店などで購入したパッケージ（エントリーコード）を利用した申し込みや、BIC SIM.com経由での申し込みはキャンペーン対象外となる。また、過去1年以内に同様のMNPセット割引（「トクトクキャンペーン」や「サマーキャンペーン」など）の適用を受けている場合も対象外としている。

「スマホ大特価セール」の対象端末および価格

機種名 一括払い 分割払い（24回） OPPO A79 5G 4,980円 209円 nubia Flip 5G 19,800円 826円 Titan Slim 24,800円 1,035円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 29,800円 1,243円 AQUOS sense10［6GB/128GB］ 44,800円 1,867円 AQUOS sense10［8GB/256GB］ 54,800円 2,284円 Xiaomi 14T Pro 59,800円 2,493円 POCO F7 Pro［12GB/256GB］ 59,800円 2,493円 Xperia 10 VII 64,980円 2,709円 Xiaomi 14T Pro［12GB/512GB］ 64,980円 2,709円 POCO F7 Pro［12GB/512GB］ 67,800円 2,827円 motorola razr 60 94,800円 3,951円 Xiaomi 15 Ultra［16GB/512GB］ 154,800円 6,451円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 159,800円 6,660円 Xiaomi 15 Ultra［16GB/1TB］ 169,800円 7,076円