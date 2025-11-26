インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月21日より、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、MNP転入と同時に対象スマートフォンを購入する際に割引価格が適用される「スマホ大特価セール」を実施している。期間は2026年2月2日まで。
同セールでは、キャンペーン期間中にIIJmioギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」へMNP転入し、対象端末を同時に申し込むことで、1契約者（mioID）につき1台まで端末を「のりかえ価格」で購入できる。
対象端末および特別価格の一例として、「OPPO A79 5G」が一括払い時4,980円（分割払い時は月額209円×24回）、「nubia Flip 5G」が一括払い時19,800円（分割払い時は月額826円×24回）、「Titan Slim」が一括払い時24,800円（分割払い時は月額1,035円×24回）、「Redmi Note 13 Pro+ 5G」が一括払い時29,800円（分割払い時は月額1,243円×24回）などがラインアップされている。このほかの対象端末と適用されるのりかえ価格は下表のとおり。端末と適用されるのりかえ価格は下表のとおり。
なお、量販店などで購入したパッケージ（エントリーコード）を利用した申し込みや、BIC SIM.com経由での申し込みはキャンペーン対象外となる。また、過去1年以内に同様のMNPセット割引（「トクトクキャンペーン」や「サマーキャンペーン」など）の適用を受けている場合も対象外としている。
「スマホ大特価セール」の対象端末および価格
|機種名
|一括払い
|分割払い（24回）
|OPPO A79 5G
|4,980円
|209円
|nubia Flip 5G
|19,800円
|826円
|Titan Slim
|24,800円
|1,035円
|Redmi Note 13 Pro+ 5G
|29,800円
|1,243円
|AQUOS sense10［6GB/128GB］
|44,800円
|1,867円
|AQUOS sense10［8GB/256GB］
|54,800円
|2,284円
|Xiaomi 14T Pro
|59,800円
|2,493円
|POCO F7 Pro［12GB/256GB］
|59,800円
|2,493円
|Xperia 10 VII
|64,980円
|2,709円
|Xiaomi 14T Pro［12GB/512GB］
|64,980円
|2,709円
|POCO F7 Pro［12GB/512GB］
|67,800円
|2,827円
|motorola razr 60
|94,800円
|3,951円
|Xiaomi 15 Ultra［16GB/512GB］
|154,800円
|6,451円
|AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット
|159,800円
|6,660円
|Xiaomi 15 Ultra［16GB/1TB］
|169,800円
|7,076円
編集部メモ
IIJmioサプライサービスでは、今回のキャンペーンのような期間限定ののりかえ価格のほかに恒常的なのりかえ価格が設定されている端末もある。現在、恒常的なのりかえ価格が最安値となっているのは「iPhone SE（第2世代）64GB 良品」と「Redmi 14C［4GB／128GB］」で、一括払い時500円（分割払い時は月額22円×24回）となっている。