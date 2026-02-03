ラネットは2月3日、ビックカメラグループが提供するモバイル通信サービス「BIC SIM powered by IIJ」の「ギガプラン」について、15ギガプランの音声SIM・音声eSIMの月額基本料金を3月1日から1,600円に値下げすると発表した。従来の1,800円から200円の値下げとなる。現在同プランを利用中のユーザーは手続き不要で新料金が自動適用されるという。

15ギガプランの値下げとともに各種キャンペーンを開催

今回、15ギガプランの基本料金見直しに加え、新規申込者を対象とした割引やデータ容量の増量を組み合わせたキャンペーンも実施する。キャンペーン期間は2月3日から3月31日までで、音声SIMまたは音声eSIMを新規に申し込んだユーザーが対象となる。

キャンペーン適用時の月額基本料金は、5ギガプランが500円（通常950円）、10ギガプランが1,250円（通常1,400円）となる。また、15ギガプランは、3月1日以降の月額基本料金が1,600円となるが、キャンペーンを適用した場合は、利用開始月から最大6カ月間、割引により月額700円で利用できる。

BIC SIM「ギガプラン」の料金一覧とキャンペーン内容

さらに、15ギガ以上のプランではデータ容量の増量特典も用意する。15ギガから55ギガまでの各プランを対象に、利用開始月から最大6カ月間、月間データ容量を10GB増量し、例えば15ギガプランでは25GBを利用可能となる。

このほか、2月28日までに利用を開始したユーザーを対象に、2月利用分の割引額を200円増額する「15ギガプラン先行特典」も実施する。同特典は15ギガプランに限って適用される。

なお、各特典は、キャンペーン期間中に新規申し込みを行い、加入時に選択したプランを特典満了月まで継続利用することが条件となる。割引やデータ容量の増量は、利用開始月から最大6カ月間適用されるが、初月の料金や適用内容は利用開始日により異なる場合があるという。