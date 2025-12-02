ラネットは12月1日、ビックカメラグループが提供する格安SIMサービス「BIC SIM powered by IIJ」において、店頭申し込み限定のキャンペーンを開始した。他社からの乗り換え（MNP）でスマートフォン端末代金を最大13,200円割り引くほか、端末を購入しない場合にはビックポイント10,000ポイントを還元する。これらに加え、月額料金の割引やデータ容量の増量などもあわせて実施する。

店頭申し込み限定「BIC SIMキャンペーン」

店頭申し込み限定「BIC SIMキャンペーン」では、ビックカメラグループの店頭でMNPを利用して、5～55GBの「ギガプラン（音声SIMまたは音声eSIM）」を申し込み、同時にSIMフリーのiPhoneやAndroid端末を購入すると、端末価格から最大13,200円が割り引かれる。対象端末には「iPhone 17」シリーズも含まれる。

また、端末を購入しない場合でも、同じ条件で申し込めばビックポイント10,000ポイントが還元される。なお、端末割引とポイント還元は併用できず、いずれか一方の適用となる。

あわせて、「容量アップ！割引アップ！キャンペーン」も実施される。新規またはMNPで対象のギガプランを申し込むと、月額料金を3カ月間最大900円割り引くほか、15～55GBプランではデータ容量を3カ月間10GB増量する。15GBプランの場合、10GB増量と900円割引により、3カ月間は月額900円から利用できる計算だ。

容量アップ！ 割引アップ！キャンペーン

さらに、通話定額オプションについても、ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMと同時に申し込んだ場合、最大3カ月間は「通話定額5分＋」「通話定額10分＋」「かけ放題＋」の月額料金がいずれも0円になる。

このほか、BIC SIM.comから音声eSIMまたはデータeSIMを新規に申し込み、利用を開始した場合に初期費用から1,100円を割り引く「eSIM初期費用割引キャンペーン」も、2026年1月21日まで実施する。

編集部メモ

BIC SIMはビックカメラの格安SIMブランド。IIJmioのSIMを利用しており、回線やサービスの中身はIIJmioと同等で、それにビックカメラ独自の特典（ポイント優遇など）やキャンペーンが適用されるのが特徴。ビックカメラグループのコジマ／ソフマップなどでも販売されている。