ビックカメラグループのモバイル通信サービス「BIC SIM powered by IIJ」は2月3日より、全国のビックカメラグループ店舗限定で最大13,000ポイントを還元するキャンペーンを開始した。期間は3月31日まで。

BIC SIM「ポイント増額キャンペーン」

新生活のスマホ乗り換えに対応

このキャンペーンは、春の新生活シーズンに向けたスマートフォンの乗り換え需要に対応するもの。店頭で他社からの乗り換え(MNP)によりギガプランの音声SIMまたは音声eSIMを契約した場合、既存の「ポイント還元キャンペーン」による10,000ポイント還元に期間限定で3,000ポイントを上乗せし、合計13,000ポイントをビックポイントとして還元する。貯まったポイントは、ビックカメラグループ店舗での買い物やBIC SIMの月額料金の支払いに充当できる。

またキャンペーン期間中、対象プランの契約と同時にSIMフリーのiPhoneやAndroid端末を購入した場合、端末価格から最大13,200円を割り引く「SIMフリーiPhone／Android最大13,200円割引キャンペーン」も実施している。こちらは店頭での契約が条件となり、ポイント還元キャンペーンとの併用はできない。

いずれのキャンペーンもオンラインなど店頭以外での申込みは対象外となる。キャンペーン内容は予告なく変更、終了する場合があるとしている。