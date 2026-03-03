オプテージが提供する格安SIMサービス「mineo（マイネオ）」は、新オプション「パケット放題 3Mbps」の提供開始を記念し、「筋肉紳士集団ALLOUT」とコラボした体験型イベント「マッチョネオ」を、3月6日（金）から渋谷の「マイラボ渋谷」で開催する。参加費は無料。

同イベントはマイラボ渋谷（東京都渋谷区宇田川町21-9）にて、3月6日（金）・7日（土）・8日（日）、および3月13日（金）・14日（土）・15日（日）の各日11:00～19:00に開催。3月6日（金）はメディア・関係者優先のメディアデーとなる。

ワークアウトを完遂した参加者には、最大通信速度3Mbpsの「パケット放題 Plus」が利用可能なSIM「トレーニングSIM」（限定500枚）をプレゼントする。なお同SIMは期間限定で使えるもので、2026年5月以降、順次利用できなくなる。

イベントの内容は大きく2つ。まず「ギガ肥満診断」では、参加者のスマホの契約容量と実使用量を確認し、余剰分を「体の脂肪」に見立ててスマホの余剰契約容量を「ギガ肥満」として可視化する。

「ギガ燃焼ワークアウト」では、診断結果に応じてALLOUTのマッチョトレーナーがマンツーマンで約5分のトレーニングを指導。ギガ肥満の人には脂肪燃焼トレーニング、ギガ不足の人には筋力アップトレーニングを実施する。トレーニングを完遂した人には前述のトレーニングSIMを贈呈する。

マッチョなデザインのSIMパッケージ

X（旧Twitter）では2月27日（金）より「フォロー＆リポスト＆筋トレ キャンペーン」も実施中。「片腕立て伏せをしながらフォロー」「ジャンピングスクワットをしながらリポスト」など体を張った応募方法で、抽選で1名に軽量スマホ「AQUOS sense 10」とトレーニングSIMがセットで当たる。詳細はmineo公式Xアカウント（@mineojp）で確認できる。

各日の出演メンバーは以下の通り。3月6日（金）TASK・原田祐光、7日（土）SOSUKE・KITKAT、8日（日）TASK・HIDE、13日（金）SOSUKE・KITKAT、14日（土）KITKAT・TASK、15日（日）SOSUKE・HIDE。