オプテージは9月11日、格安SIMサービス「mineo（マイネオ）」について、月額基本料金の割引やパケット使い放題オプション無料化など複数のキャンペーンを行う「ホーダイ感謝祭」を開始した。

「マイピタ1～50GB最大6カ月間638円割引キャンペーン」

「マイピタ1～50GB最大6カ月間638円割引キャンペーン」は、基本プラン「マイピタ」のデュアルタイプ（音声通話+データ通信）全コース（1GB/5GB/10GB/20GB/50GB）を対象に、月額基本料金から638円を最大6カ月間割引する。これにより1GBプランは通常1,430円が792円、20GBプランは2,508円が1,870円で利用できる。

キャンペーン期間は9月11日～11月25日まで。新規契約者のほか、シングルタイプからデュアルタイプへの変更者も対象となる。

パケット放題 Plus 最大6カ月間385円割引キャンペーン

「パケット放題Plus」は、基本データ容量を使い切った後でも、マイネオスイッチをオンにすることで一定速度でのデータ通信を使い放題で利用できるサービス。このキャンペーンでは、通常月額385円の同オプションが最大6カ月間無料となる。キャンペーン期間は9月11日～11月25日まで。

また、パケット放題 Plus の最大通信速度が従来の1.5Mbpsから3.0Mbpsに倍速化される「パケット放題 Plus 増速キャンペーン」も同時に展開。増速により、動画視聴やオンライン会議もより快適に利用できるとしている。キャンペーン期間は9月11日～10月31日まで。

キャンペーン適用後の料金表

同社によると、国内の移動通信トラフィックは10年間で約9.6倍、直近1年でも1.2倍に増加している。mineoでも今年3月に新設した50GBコースに多数の申し込みが寄せられており、こうした背景を受けて今回のキャンペーンを企画した。

「ホーダイ感謝祭」と並行して、eSIMの初期費用割引キャンペーンも実施。eSIMプロファイル発行料440円と契約事務手数料3,300円がともに無料となる。キャンペーン期間は9月11日～11月25日まで。

このほか、「10分かけ放題」や「夜間フリー」の割引キャンペーン、紹介制度の特典増額、敬老の日キャンペーンなども同時に展開する。