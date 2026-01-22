オプテージは1月22日、携帯電話サービス「mineo(マイネオ)」において、Xiaomi製スマートフォン「REDMI 15 5G」の4GB/128GBモデルと8GB/256GBモデルの販売を開始した。

REDMI 15 5G

「REDMI 15 5G」は、7,000mAhの大容量バッテリーを搭載したXiaomi製の5G対応スマートフォン。ディスプレイは約6.9インチの高精細ディスプレイで、没入感あふれる視聴体験を提供する。高級感あるデザインとカラーリングを採用し、Google Geminiにも対応する。

販売されるのは、メモリ4GB/ストレージ128GBのモデルと、メモリ8GB/ストレージ256GBのモデルの2種類。

4GB/128GBモデルの価格は、一括払いが2万9,568円、24カ月の分割払いが月額1,232円×24回、36カ月の分割払いが初回1,078円+月額814円×36回（初回のみ1,078円）となっている。

8GB/256GBモデルの価格は、一括払いが3万4,320円、24カ月の分割払いが月額1,430円×24回、36カ月の分割払いが月額946円×36回（初回のみ1,210円）となっている。

なお、法人向けでも販売されるが、法人契約では端末の割賦購入(分割払い)は利用できない。