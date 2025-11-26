オプテージは11月26日、同社の携帯電話サービス「mineo」（マイネオ）において、料金プラン「マイピタ」の基本データ容量を増量した。対象は50GBを除く全コースで、月額料金は据え置き。

今回のデータ増量は、「マイピタ」の1～20GBコース・デュアルタイプ／シングルタイプが対象（50GBは対象外）。1GBコースは3GBに、5GBコースは7GBに、10GBコースは15GBに、20GBコースは30GBにそれぞれ増量する。月額利用料は変わらない。

リニューアル後の容量と月額料金

また、12月10日からは最大通信速度1Mbpsでデータ容量が使い放題となるオプションサービス「パケット放題 1Mbps」を新設。「マイピタ」の3GBコース（シングルタイプを除く）、7GBコースで無償提供する。加えて15GB・30GB・50GBコースに無償提供するオプションサービス「パケット放題 Plus」は、最大通信速度を1.5Mbpsから3Mbpsへ引き上げるトライアルを実施する予定だ。

使い放題オプションも

mineoでは、5Gの普及や動画視聴環境の多様化によりユーザーの月間データ使用量が増加傾向があると説明。今回の施策はこの状況を踏まえたもので、データ容量の増加や使い放題オプションの無償提供を拡充することで、より多様なライフスタイルに合わせたデータ通信を提供するとしている。