YouTubeは2月27日、「ポケットモンスター 赤・緑」が1996年2月27日に発売されてから30年を迎えたことを記念し、1日限定でYouTubeのロゴが特別な「Yoodle」に変身すると発表した。「Pokémon Day」を祝して、YouTubeロゴがポケモン仕様になっている。

今回のYoodleは、30周年を記念したオリジナルデザイン。ロゴには、「ポケットモンスター 赤・緑」に登場するフシギダネ、ゼニガメ、ヒトカゲ、ピカチュウのほか、ポケモンカードや「Pokémon GO」など、30年の歩みの中で大きく広がったポケモンの世界観を表現している。

30周年を記念したポケモンデザインのYoodle

YouTubeにおいて、ポケモンは世界中で最も人気のあるゲームコンテンツの一つ。最新のコンソールゲームの実況から、モバイルゲーム、ポケモンカードの開封動画に至るまで、日々多様な動画がファンによって投稿され、巨大なコミュニティが形成されている。

また、公式チャンネルの展開も多岐にわたり、例えば「Pokémon Kids TV」は登録者数3,970万人を超えるなど、ユーザー生成コンテンツ（UGC）と公式コンテンツの両輪で、世界中の視聴者を魅了し続けている。

さらに、2月27日23時（日本時間）からは、30周年のPokémon Dayを記念し、「Pokémon Presents」がポケモン公式YouTubeチャンネルにてライブ配信される。