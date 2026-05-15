ポケモン・ウィズ・ユー財団と石川県は5月14日、能登半島に位置する「のと里山空港」を、世界で初めてポケモンの名を冠した空港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、2026年7月7日から2029年9月末まで期間限定でリニューアルオープンすると発表した。

両者は令和6年能登半島地震の被災地に笑顔を届けることを目的とした連携協定に基づき、被災した子どもたちを元気づける取り組みや、地域の観光振興を進めてきた。今回の空港リニューアルは、その活動の一環として実施される。全国のポケモンファンにここでしか体験できないポケモン企画を提供するとともに、能登の観光需要創出や関係人口・交流人口の拡大を図ることを目的としている。

空港の愛称ロゴ

空港の愛称ロゴは、元気をお届けするという想いを込めた明るく華やかなデザインを採用。モンスターボールやピカチュウをモチーフに、能登半島の地形と旅行者の笑顔が盛り込まれている。2階の吹き抜け部分には大きなピカチュウと飛行機のバルーンが浮かび、2026年5月時点で確認されている111種すべての「ひこうタイプ」のポケモン（メガシンカ・リージョンフォーム等を除く）が空港全体に装飾される。

1階 到着ロビー

外観

3階見学者デッキには多数のピカチュウが大集合するほか、1階到着ロビーには能登の復興応援アート「あかるいみらい」を設置。開港を記念したオリジナルアート「きぼうのそら」も描かれる。空港内では専用アプリでオリジナルショート動画3本を楽しめ、そのうちの1本「とべ！タツベイ」は空港内のモニュメントとも連動する仕掛けが用意されている。

空港売店ではオリジナルグッズを販売し、レストランではオリジナルメニューも登場する予定だ。

また、北陸鉄道グループが運行する能登方面特急バス（輪島〜金沢）でポケモンラッピング仕様のバスを1日1往復運行するほか、能登半島各地のポケモン観光スポットを巡る新規周遊バスルートも運行される。周遊バスの立ち寄りスポットには、七尾市の「わくらポケモン足湯」、穴水町の「POKÉMON with YOUトレイン」、珠洲市の「ニンフィアwith LOVE」モニュメントなどが想定されており、経由地の詳細は調整次第、順次発表される。

珠洲市に設置されている「ニンフィア with LOVE」モニュメント

なお、空港館内の装飾物・立体物などの作成費用はポケモン・ウィズ・ユー財団が負担し、無償で石川県に貸し出す。

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