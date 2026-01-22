Googleのアプリストア「Google Play」は1月22日、2026年2月5日によみうりランド内にオープンするポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のオフィシャルスポンサーに決定したと発表した。これを記念して、Google Play Pointsメンバーを対象としたチケットとオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施する。

Google Playが「ポケパーク カントー」のオフィシャルスポンサーに決定

本スポンサーシップを記念して、Google Play Pointsメンバーを対象としたキャンペーンを実施。「ポケパーク カントー」の入場チケットや、施設内で販売するオリジナルグッズが抽選で当たる。2026年内に複数回の実施を予定しており、第一弾は2026年3月に開始予定だ。

賞品には、入場チケットに加えて、ぬいぐるみをはじめとする、カーニバル衣装を身にまとったピカチュウとイーブイのグッズの提供を予定している。なお、Google Play Pointsのステータス（ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドなど）に応じて、応募できる賞品は異なる。

キャンペーンの詳細や応募方法は、後日Google Playの公式Xアカウント（@GooglePlayJP）などで順次発表される。

Google Playは、「ポケパーク カントー」のアトラクション「ピカピカパラダイス」のオフィシャルスポンサーにもなった。「ピカピカパラダイス」は、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライドとなっている。

Google Playではこれまでも国内外のゲームイベントなどを通じ、デジタルだけでなくリアルの場でも楽しめる機会を創出してきた。今回の「ポケパーク カントー」との取り組みも、こうした流れをさらに加速させるものとなる。

「ポケパーク カントー」は、関東の多摩丘陵に位置するよみうりランドの一角、約2.6ヘクタールの敷地に誕生するポケモン初の常設施設。緑豊かな森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成される。