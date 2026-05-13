2026年4月25日に埼玉県川越市にて、オープンタウン型のインディーゲームイベント「ぶらり川越 GAME DIGG2」が開催された。

「ぶらり川越 GAME DIGG」は昨年（2025年）4月に初開催され、今年で2回目を迎える。本イベントの最大の魅力は、ゲームと街歩きを同時に楽しめること。ゲームクリエイターやゲームファンのみならず、川越周辺に住む人々や、川越に訪れた国内外からの観光客など、幅広い層が街歩きをしながらゲームに触れ合えるイベントだ。

「ぶらり川越 GAME DIGG2」のキーアートとロゴ。川越とゲームの要素が散りばめられた素敵なイラストは、イラストレーター・かりた氏の描き下ろし

昨年は惜しくも雨天での開催となり、オープンタウン型イベントとしての魅力を最大限発揮できない部分もあった。ただ、出展者や来場者からの支持は厚く、「ぜひ来年も開催してほしい！」との声が集まり、クラウドファンディングを実施するなどして資金を集め、2回目の開催に至った。

「ぶらり川越 GAME DIGG2」では、前回の会場であった「コエトコ」、「りそな コエドテラス」に加え、今年は新たに「蓮馨寺（れんけいじ）」が会場に加わり、出展ブースの数も大幅に増えた。そのほか、昨年好評だったゲーム音楽ライブは特設ステージが組まれるなど、イベント全体がパワーアップ！ 何より、迎えた当日は絶好の春日和。晴天に恵まれ、「ゲーム×街歩き」の本領を発揮した。

昨年に続き、今年もイベントに参加した筆者が、進化した「ぶらり川越 GAME DIGG2」の様子をご紹介する。

日比佳代子 ひびかよこ 武蔵野美術大学映像学科 卒業。写真スタジオ、ギャラリー勤務を経て、2019年よりライター活動を開始。現在はインディーゲームを中心に、イベントレポートやインタビューといった取材記事の執筆、写真撮影を手がける。ライター業と並行して、クラウドファンディングキュレーターとしても活動中。

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お寺の境内で「ぶらり」とインディーゲームを楽しむ

まずは、今年新たに加わった会場「蓮馨寺」での様子を紹介したい。蓮馨寺は、小江戸・川越の観光名所のひとつ。徳川家ゆかりの歴史あるお寺で、境内ではフリーマーケットや音楽ライブなど四季折々さまざまなイベントを催している。

「ぶらり川越 GAME DIGG2」では、駐車場スペースと蓮馨寺講堂を利用し、出展ブースと音楽ライブの特設ステージを展開。駐車場スペースには広めのテントが、講堂内には畳のエリアを含めた卓上の展示スペースが設けられ、各ブースがゲームの試遊やグッズ販売などを行った。

お寺の境内でゲームができる、というかなり特殊なつくりではあるが、蓮馨寺に訪れた参拝客が「なにをやっているのだろう？」「お祭りかな？」と、ふらりと立ち寄る姿が見受けられた。

出展者側も、そういった普段あまりゲームに馴染みのないライト層の来場を見込み、ゲーム性や操作方法を分かりやすく丁寧に説明したり、手に取りやすい価格帯のグッズを販売したりするなど、本イベント出展ならではの工夫をしていた。

本イベントの主催でもあるインディーゲーム制作スタジオ「アトリエミミナ」の出展ブース。SFジュブナイルRPG『星のハルカ』や、ワンボタンで操作可能なカジュアルアクションゲーム『おまつりようかいバッティングゲーム in KAWAGOE』の試遊を行う

また、蓮馨寺での出展ブースで特に印象的だったのは、複数人プレイで試遊ができるゲームタイトルだ。筆者はひとりでイベントに参加していたため、複数人プレイのゲームを試遊したくても仲間がおらず、どうしたものかと悩んでいた。

すると、出展者や友人同士で遊びに来ていた方々が、「一緒にやりましょう！」と声をかけてくれた。ほかにも、親子連れに混ぜてもらうなど、初対面でも和気あいあいとゲームを楽しむことができた。

今やオンラインでのマルチプレイが当たり前ではあるが、実際にその場でとなり合ってゲームをプレイしていると、放課後に友達の家に集まってゲームを楽しんでいた頃の記憶が蘇り、懐かしさとともに心があたたかくなった。

ライト層が「ぶらり」と気軽に立ち寄れたり、出展者や来場者との距離が近かったりするアットホームな雰囲気も、本イベントの魅力のひとつだ。

アパレルやコーヒーなど、ゲームだけじゃない「魅力」にも注目！

次に紹介するのは、昨年に引き続き会場となった「コエトコ」の様子だ。コエトコには、ゲームの展示スペースのほか、今年はアパレルや飲食の販売スペースも展開。昨年は雨に見舞われ、軒先の奥に追いやられてしまっていた出展ブースも、今年はグッと前に出て見て回りやすく、解放感が増していた。

多彩なゲームタイトルも気になるところだが、今年はゲームだけではない、コエトコならではの展開が印象的だった。

ゲームアパレルのショップでは、本イベント主催の株式会社アトリエミミナやCap合同会社と同じく、コエトコのクリエイターとして活動する「いとデザイン」がコラボTシャツなどを販売。普段着に取り入れやすいカラーやサイズ展開で、軒先にはおしゃれなコーディネート例も展示されていた。来場者はもちろん、出展者もアパレルが気になったようで、隙間時間にショップを覗きに訪れていた。

また、入口付近では、コエトコのワークショップ「男・本気のコーヒー教室」の参加者である「コーヒーじぃ」たちがコーヒースタンドを営業。全5回のワークショップでは、ハンドドリップ実習やオリジナルブレンド作成が行われ、コーヒーを通じた高齢者同士のつながりや居場所づくりを支援している。

「コーヒーじぃ」たちが丁寧にハンドドリップで淹れるオリジナルブレンドは大人気で、昼過ぎには全40杯が完売。真心のこもった一杯で来場者たちの心をほっと和ませていた。

会場となる施設の特性や川越ならではの魅力を活かし、ゲーム以外の分野にも波及していく「ぶらり川越 GAME DIGG」。昨年にも増して地域密着度が高まり、「ゲーム×街歩き」イベントとしての魅力もますます高まっているようだ。

ライブ配信や音楽ステージ、ポストカードラリーは規模拡大でさらに充実！

コエトコと同じく、昨年に引き続き会場となった「りそなコエドテラス」には、3階のコワーキングスペース「Resona Kawagoe Base＋」と貸会議室に出展ブースを設置。こちらも多くの来場者が訪れ、会場内は活気に満ちていた。

3階のコワーキングスペース「Resona Kawagoe Base＋」の様子。個性豊かな12のゲームタイトルが並ぶ

りそなコエドテラスの2階にある「旧頭取室」では、昨年に続きゲーム実況者「フェイチャンネル」のフェイさんがYouTubeのライブ配信を実施。出展ゲームタイトルを実況プレイしたり、クリエイターを招いてインタビューをしたりするだけでなく、実際に川越の街を散策しつつコラボフードも楽しむなど、本イベントの魅力をたっぷり紹介していた。

惜しくも参加が叶わなかった方々も、ぜひアーカイブを視聴して現地の空気感を味わってほしい。

また、今年はイベント当日だけではなく、事前にインディーライフストリーマーズの皆さんによる応援配信リレーを開催。VTuberの壬來屋（みくりや）トイさん、ゐ星人チャンネルさん、牙桜アシナさんが参加し、本イベントをさらに満喫できるようにと出展されるゲームタイトルの「予習」をするなど、ライブ配信もパワーアップしていた。

そのほか、昨年好評だったゲーム音楽ライブやポストカードラリーも、今年は規模を拡大して開催された。

ゲーム音楽ライブでは、蓮馨寺に特設ステージが組まれ、全5組が演奏を披露。会場に出展しているゲームタイトルの楽曲をはじめ、さまざまなジャンルのゲーム音楽が境内に鳴り響き、イベントに彩りを添えていた。木漏れ日のさすなかで奏でられる音楽に、ふと足を止めて聴き入る来場者が多く見受けられた。

なお、音楽ステージの様子も当日ライブ配信され、アーカイブで視聴できる。

ポストカードラリーでは、今年はイベント会場周辺の全7箇所にポストカードが用意された。昨年もポストカードラリーに協力していた、「仲町観光案内所」や菓子屋横丁の老舗「玉力製菓」などに加え、今年は明治43年創業の老舗呉服店「呉服笠間」や、「旧山崎家別邸」「川越まつり会館」なども参加した。ポストカードの種類も全14種類と充実した内容で、コンプリートを目指しながら川越の街歩きを存分に楽しむことができた。

ポストカードラリーは、お店側から「今年もぜひ参加したい」との要望もあったのだそう。「ぶらり川越 GAME DIGG」は地域の方々からも認知され、川越の街に溶け込みつつあるようだ。

みんなでつくる、あったか～いゲームイベント

川越の街を歩きながら、数々の出展ブースを見て回りながら聞こえてきたのは、「また来年も参加したい」という出展者・来場者からの声だ。昨年からパワーアップし、天気も味方した「ぶらり川越 GAME DIGG2」は、「ゲーム×街歩き」イベントとしての魅力に磨きがかかり、多くの参加者の心をつかんだようだ。

こうしてたくさんの人たちから支持を集めることができたのは、資金繰りや人員不足など初開催時に見つかった課題をひとつずつクリアし、参加者にゲームと川越の街をより楽しんでもらえるようにと奔走した実行委員会の皆さんの努力があってこそ。そして、その努力に共鳴したスポンサー、メディア・イベントパートナー、サポーター、クラウドファンディングの支援者、川越の街の人々の協力があってこそだ。

みんなで盛り上げよう！みんなでつくろう！とする愛のこもったゲームイベント「ぶらり川越 GAME DIGG2」は、昨年以上に心温まる大充実の内容だった。

なお、「ぶらり川越 GAME DIGG」は来年も引き続き開催を予定している。ゲームや川越の街に興味がある方は、ぜひ「ぶらり」と気軽に参加してみてほしい。