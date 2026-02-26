楽天モバイルは2月26日、Samsung Galaxy S26シリーズ3機種の予約受付を公式サイトで開始した。

「楽天モバイル公式 楽天市場店」では3月2日9時より予約を受け付ける。発売は3月12日で、公式サイト・楽天市場店では午前9時から、楽天モバイルショップでは各店舗の開店時間からとなる。

あわせて、ノイズキャンセリングイヤホン「Samsung Galaxy Buds4」および「Samsung Galaxy Buds4 Pro」も同日に発売する。

Samsung Galaxy S26シリーズ（S26／S26+／S26 Ultra）

ラインナップは「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」の3モデル。価格はGalaxy S26が136,800円、Galaxy S26+が169,920円、Galaxy S26 Ultraが219,840円。Galaxy Buds4は31,350円、Galaxy Buds4 Proは41,250円。

Galaxy S26は約6.3インチ・約167gの軽量ボディに4,300mAhバッテリーとチップセット「Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy」を搭載。Galaxy S26+は約6.7インチのQHD+ディスプレイと4,900mAhの大容量バッテリーを備える。

最上位のGalaxy S26 Ultraは約6.9インチの大画面に、スマートフォンにおけるディスプレイ構造として世界初となる「プライバシーディスプレイ」を搭載し、周囲から画面内容を見えにくくする機能を利用できる。オン・オフの切り替えやアプリごとの設定にも対応。なお、Galaxy S26 Ultraはミリ波にも対応する。

他社からの乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」とGalaxy S26をセットで申し込み、「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用して25カ月目に製品を返却する場合、実質合計37,760円、月額1,990円で利用できるという。

さらに、予約購入のうえ3月31日までにサムスン電子ジャパン主催のキャンペーンに申し込むと、最大10,000円相当の楽天ポイント（ギフトコード）が進呈される。Galaxy S26シリーズとGalaxy Buds4シリーズを同時購入し、5月31日までに別途キャンペーンに申し込むと、4,000円相当の楽天ポイント（ギフトコード）も付与される。