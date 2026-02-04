楽天モバイルは2月4日、契約数が1,000万回線を突破したことを記念し、同社の契約者を対象としたキャンペーン「超楽天祭」を開始した。期間は2026年2月4日10時から2月18日9時59分までで、楽天グループの各種サービスで利用できるクーポン配布やポイント還元など、20以上の特典を提供する。

超楽天祭は、楽天モバイルの契約者を対象に、楽天グループの複数サービスで特典を提供するキャンペーン。

楽天市場では、対象ショップ限定で最大3,900円オフとなるクーポンのほか、厳選アイテムに利用できる1,000円オフクーポンを用意している。楽天ぐるなびでは、飲食店のネット予約時に利用できる最大1,500円オフクーポンを提供。Rakuten Fashionでは1,500円オフクーポン、楽天koboでは20％オフクーポンが利用可能となる。

このほか、楽天トラベルでは1月29日から実施している「楽天トラベル 春SALE」において、セールプランとクーポンを併用することで、国内宿泊施設を最大27％オフで予約できるとしている。

Rakuten Linkアプリでは、キャンペーン期間中にエントリーの上、「楽天市場ショップ Rakuten Link公式アカウント」をフォローした利用者を対象に、抽選で390人に1,000ポイントを進呈する企画を実施する。また、毎日抽選でサーティワン デジタルギフトなどが当たる「スペシャルオファー」も展開するとのことだ。

そのほか、そのほか、楽天グループの20以上のサービスにおいて、ポイント還元やクーポン配布などの特典を提供する。

キャンペーンの適用には特典ごとに条件やエントリーが必要で、内容や実施期間はサービスごとに異なる。詳細はキャンペーン特設ページを参照のこと。