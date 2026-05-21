楽天モバイルは5月21日午前9時より、楽天モバイル公式サイト・楽天モバイルショップ・楽天モバイル公式 楽天市場店において、「Google Pixel 10」および「Google Pixel 10 Pro」の販売価格を改定した。

楽天モバイルが「Google Pixel 10」の販売価格を改定

「Google Pixel 10」の販売価格は143,550円から136,990円へ引き下げられ、6,560円の値下げ。また、「Google Pixel 10 Pro」の販売価格は194,810円から184,990円へ引き下げられ、9,820円の値下げとなる。

「Google Pixel 10 Pro」も同時に価格改定される

あわせて同日より、両機種を「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元」キャンペーンの対象に追加。他社から電話番号そのままで乗り換え、かつ「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」への初回申し込みと対象Android製品をセットで購入した場合、最大16,000ポイントが還元される。

内訳は同キャンペーンによる6,000ポイントと、「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる10,000ポイントで、いずれもエントリーが必要だ。還元されるポイントは期間限定ポイントとなる。

「買い替え超トクプログラム」との併用時は、「Google Pixel 10 Pro」を48回払いで購入し25カ月目に返却すると月額3,410円から利用でき、最大16,000ポイント還元を加味した実質支払い総額は65,840円からとなる。