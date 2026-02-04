楽天モバイルは、5G通信に対応したオリジナルモバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を、公式サイトおよび楽天モバイルショップで3月頃から発売する。価格は16,800円で、一部ユーザー対象のキャンペーンでは1円で購入できる。

5G通信に対応したモバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を3月頃から発売

「Rakuten WiFi Pocket 5G」は、4G／5G（Sub6）およびプラチナバンドである700MHz帯に対応したモバイルWi-Fiルーター。超高速・大容量通信や超低遅延、多数同時接続を特徴とし、最大24台までの同時接続に対応する。

通信速度はベストエフォートで、5G通信時は受信時最大2.14Gbps、送信時最大218Mbps、LTE通信時は受信時最大400Mbps、送信時最大75Mbps。本体サイズは約W114.3×D16.9×H72.1mmで、重さは約177g。バッテリー容量は約4,000mAhで、連続通信時間はWi-Fi利用時で5Gが約9時間、LTEが約10時間としている。

本体背面には楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」のデザインを施した。専用クレードル（別売り：3,880円）を使うことで、置くだけの充電にも対応する。SIMはeSIMで提供される。

なお2月2日から、同社基準により選定された一部ユーザーを対象に、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」への申し込みと同時に本製品を購入すると、製品価格から16,799円を割引し1円で購入できるキャンペーンを実施している。キャンペーンは、楽天モバイルより先行販売の案内を受け取ったユーザーが対象で、1人につき1点までの適用。