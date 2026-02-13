楽天モバイルは2月13日、「Google Pixel 9a」の販売価格を値下げした。価格改定は楽天モバイル公式サイト、楽天モバイルショップ（一部店舗を除く）、楽天モバイル公式 楽天市場店が対象。

Google Pixel 9aの値下げと同時に、Google Pixelシリーズを「買い替え超トクプログラム」で購入する場合に「楽天モバイル初めてお申し込み」キャンペーンが利用できるようになった

楽天モバイルで販売する「Google Pixel 9a」に関して、256GBモデルを108,700円から101,640円へ7,060円の値下げ、128GBモデルは92,000円から88,700円へ3,300円の値下げを行う。

同日より、「買い替え超トクプログラム」を利用してGoogle Pixelシリーズを購入する場合にも、「楽天モバイル初めてお申し込み」キャンペーンが利用できるようになった。

本キャンペーンでは他社から電話番号そのままで乗り換え、初めて「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」に申し込んだユーザーを対象に、楽天ポイント10,000ポイント（期間限定ポイント）を還元する。キャンペーン適用にはエントリーが必要。

買い替え超トクプログラムを利用してGoogle Pixel 9a 128GBを購入した場合、1〜24回目の製品分割価格は月額750円。同キャンペーンを併用し、25カ月目に製品を返却した場合の実質負担額は8,000円となる。

また、買い替え超トクプログラムを利用してGoogle Pixel 9a 256GBを購入した場合、1〜24回目の製品分割価格は月額990円。同キャンペーンを併用し、25カ月目に製品を返却した場合の実質負担額は13,760円となる。

なお、買い替え超トクプログラムは楽天カード払いによる48回分割払いで端末を購入し、25カ月目以降に返却することで残りの支払いが不要となる仕組み。返却時には事務手数料3,300円が発生する。返却する端末が指定の状態を満たさない場合、故障費用22,000円（不課税）が別途必要となる場合がある。