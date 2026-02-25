ミラインクは2月25日、スマートフォン端末とSIMをセットで提供するMVNOサービス「ZERONEO MOBILE」（ゼロネオモバイル）を発表した。5年間の継続契約を前提に、スマートフォンの中古端末を実質0円で提供する。モバイル通信回線は楽天モバイルを利用しており、データ容量無制限で利用できる。すでに提供中。

スマートフォンは端末価格の上昇を受けて2年後の返却を前提とする購入プログラムが広がるなか、端末を返却する前提ではなく所有する前提で利用できるMVNOサービス。回線は楽天モバイルを利用し、プランはデータ通信無制限のワンプランのみ。月額基本料金は6,248円。

この月額料金に、購入した端末代金が60回分割で上乗せされる。契約から60カ月間適用される「ゼロネオ割」（月額2,200円割引）により、端末代金が実質0円になる仕組み。もっとも安い端末（Google Pixel 7a 128GB）を購入した場合、月額料金は基本料金（6,248円）を下回る実質4,818円となる。

端末は、25項目の検査をクリアしたリユース品を用いている。ラインナップと毎月の実質負担額（月額基本料金＋端末代金－ゼロネオ割）は以下の通り。

iPhone 16 128GB…実質6,248円／月

Google Pixel 9 128GB…実質5,863円／月

iPhone SE (第3世代) 64GB…実質4,840円／月

Google Pixel 7a 128GB…実質4,818円／月

支払回数は60回分割または一括から選択可能。一括購入でも、ゼロネオ割は60カ月間適用される。契約事務手数料は3,300円で、解約金は不要。通話料は22円／10秒。LINE年齢認証やeSIMクイック転送には対応しない。